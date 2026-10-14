Троє людей загинули у Луцьку через атаку рф реактивним "шахедом", серед постраждалих дитина

Наслідки атаки рф у Луцьку показав секретар Луцької міськради Андрій Разумовський. Джерело: t.me/ANDRII_RAZUMOVSKYI

У Луцьку внаслідок атаки рф реактивним дроном 14 жовтня троє людей загинули, двох жертв знайшли на місці влучання, де зачепило магазин-гуртівню і багатоповерхівку. Ще щонайменше 10 постраждали, серед них дитина. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні під час крайньої ворожої атаки на Луцьк уламки російського реактивного безпілотника впали на місто. На вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні "Єврогурт". Вогонь охопив усю будівлю. (...) Також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності - зазначив Романюк.

З його слів, горіння в будинку немає.

Спочатку було відомо "про дев’ятьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Луцьк. Серед них - дитина", що підтвердив спочатку секретар Луцької міськради, в.о. мер Луцька Андрій Разумовський.

Як уточнив у відеокоментарі Романюк, "реактивний "шахед" безпосередньо пошкодив будівлю магазину - гуртівню європейських товарів "Єврогурт"". З його слів, "була інформація, що в будівлі, яка охоплена була полум'ям, могли перебувати ще як працівники, так і відвідувачі. (...) Лише після того, як вдасться зайти в будівлю, можна буде зрозуміти, наскільки... складна ситуація, чи дійсно там буде підтверджена інформація, що були ще додаткові відвідувачі, працівники".

Згодом, в оновленні станом на 13.45, Романюк повідомив про жертв атаки рф у Луцьку.

Внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню " Єврогурт" загинуло 3 людей. Двоє осіб знайшли на місці подій. Ще одна людина померла у лікарні. Ще 10 травмовано. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку - травмовано 2 людей, з них 1 дитина - написав Романюк.

У Луцьку реактивний "шахед" рф вдарив по гуртівні: є постраждалі, могли бути люди всередині