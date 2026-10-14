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У Луцьку реактивний "шахед" рф вдарив по гуртівні: є постраждалі, могли бути люди всередині

Київ • УНН

 • 1812 перегляди

У Луцьку внаслідок атаки ворожого «шахеда» зруйновано цивільну інфраструктуру та спалахнула пожежа. Постраждали шестеро людей, двоє у важкому стані.

У Луцьку реактивний "шахед" рф вдарив по гуртівні: є постраждалі, могли бути люди всередині
фото ілюстративне

У Луцьку російський реактивний "шахед" 14 жовтня вдарив по гуртівні "ЄвроГурт", відомо про 6 постраждалих, могли бути люди всередині. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк у соцмережах, пише УНН.

На жаль, внаслідок атаки реактивного ворожого шахеду маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку. Зокрема у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди

- написав т.в.о. голови ОВА Романюк.

З його слів, на місці працюють всі служби. "Триває локалізація пожежі", - зазначив він.

У Луцьку по нафтобазі вдарив російський дрон, сталася пожежа - в.о. мера14.10.26, 08:50 • 2822 перегляди

Юлія Шрамко

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Пожежі
Луцьк