У Луцьку реактивний "шахед" рф вдарив по гуртівні: є постраждалі, могли бути люди всередині

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У Луцьку російський реактивний "шахед" 14 жовтня вдарив по гуртівні "ЄвроГурт", відомо про 6 постраждалих, могли бути люди всередині. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк у соцмережах, пише УНН.

На жаль, внаслідок атаки реактивного ворожого шахеду маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку. Зокрема у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди - написав т.в.о. голови ОВА Романюк.

З його слів, на місці працюють всі служби. "Триває локалізація пожежі", - зазначив він.

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