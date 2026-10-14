В Луцке реактивный "шахед" рф ударил по оптовому объекту: есть пострадавшие, внутри могли находиться люди
Киев • УНН
В Луцке в результате атаки вражеского «шахеда» разрушена гражданская инфраструктура и вспыхнул пожар. Пострадали шесть человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.
В Луцке российский реактивный "шахед" 14 октября ударил по оптовому объекту "ЕвроГурт", известно о 6 пострадавших, внутри могли находиться люди. Об этом сообщил и. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, в результате атаки реактивного вражеского "шахеда" в Луцке разрушена гражданская инфраструктура. В частности, оптовый объект европейских товаров "ЕвроГурт". На данный момент известно о 6 пострадавших, 2 — в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона также находились люди
По его словам, на месте работают все службы. "Продолжается локализация пожара", — отметил он.
В Луцке российский дрон ударил по нефтебазе, произошёл пожар - и. о. мэра14.10.26, 08:50 • 4628 просмотров