В Луцке реактивный "шахед" рф ударил по оптовому объекту: есть пострадавшие, внутри могли находиться люди

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В Луцке российский реактивный "шахед" 14 октября ударил по оптовому объекту "ЕвроГурт", известно о 6 пострадавших, внутри могли находиться люди. Об этом сообщил и. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк в соцсетях, пишет УНН.

К сожалению, в результате атаки реактивного вражеского "шахеда" в Луцке разрушена гражданская инфраструктура. В частности, оптовый объект европейских товаров "ЕвроГурт". На данный момент известно о 6 пострадавших, 2 — в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона также находились люди - написал и. о. главы ОВА Романюк.

По его словам, на месте работают все службы. "Продолжается локализация пожара", — отметил он.

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