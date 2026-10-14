Три человека погибли в Луцке из-за атаки рф реактивным "шахедом", среди пострадавших - ребенок

Последствия атаки рф в Луцке показал секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский. Источник: t.me/ANDRII_RAZUMOVSKYI

В Луцке в результате атаки рф реактивным дроном 14 октября погибли три человека, двух жертв нашли на месте попадания, где были повреждены оптовый магазин и многоэтажный дом. Ещё как минимум 10 человек пострадали, среди них ребёнок. Об этом сообщил и. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня во время очередной вражеской атаки на Луцк обломки российского реактивного беспилотника упали на город. На улице Конякина возник масштабный пожар в оптовом магазине "Еврогурт". Огонь охватил всё здание. (...) Также обломки повредили квартиру на девятом этаже жилого дома на проспекте Соборности - отметил Романюк.

По его словам, возгорания в доме нет.

Сначала было известно "о девяти пострадавших в результате вражеской атаки на Луцк. Среди них - ребёнок", что подтвердил сначала секретарь Луцкого горсовета, и. о. мэра Луцка Андрей Разумовский.

Как уточнил в видеокомментарии Романюк, "реактивный "шахед" непосредственно повредил здание оптового магазина европейских товаров "Еврогурт"". По его словам, "была информация, что в здании, охваченном пламенем, могли находиться как работники, так и посетители. (...) Только после того, как удастся войти в здание, можно будет понять, насколько... сложная ситуация, действительно ли там подтвердится информация о том, что были ещё дополнительные посетители, работники".

Позже, в обновлении по состоянию на 13:45, Романюк сообщил о жертвах атаки рф в Луцке.

В результате попадания обломков беспилотника в оптовый магазин "Еврогурт" погибли 3 человека. Двух человек нашли на месте происшествия. Ещё один человек умер в больнице. Ещё 10 получили травмы. Сейчас пожар удалось локализовать. Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий. В 9-этажном многоквартирном жилом доме травмированы 2 человека, из них 1 ребёнок - написал Романюк.

В Луцке реактивный "шахед" рф ударил по оптовому объекту: есть пострадавшие, внутри могли находиться люди