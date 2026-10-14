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Кількість загиблих у Луцьку після удару рф зросла до шести людей - ОВА

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

У Луцьку з-під завалів гуртівні дістали тіло ще однієї загиблої. Загалом загинули шестеро людей, десятеро травмовані.

Кількість загиблих у Луцьку після удару рф зросла до шести людей - ОВА

У Луцьку кількість жертв внаслідок російського удару збільшилась до 6 людей. З-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк, передає УНН.

Деталі

Пʼять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні. Кількість травмованих - 10. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку ситуація незмінна - травмовано 2 людей, з них 1 дитина. Роботи з ліквідації наслідків тривають

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

У Луцьку 14 жовтня внаслідок атаки рф реактивним дроном зачепило магазин-гуртівню і багатоповерхівку. У гуртівні сталася пожежа. За даними ОВА, була інформація, що в будівлі, яка охоплена була полум'ям, могли перебувати ще як працівники, так і відвідувачі.

Згодом стало відомо про п’ятьох загиблих.

Євген Устименко

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