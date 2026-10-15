У Луцьку російський дрон пошкодив найбільшу картину у світі площею понад 2000 м²

У Луцьку внаслідок російської атаки постраждала картина "Космогонія" площею 2086 м², яку називають найбільшою у світі. Уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Про це повідомили представники музею на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

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Вогонь пошкодив частину масштабного мистецького полотна, а саме фрагмент під назвою "Майбутнє". Решта картини та інші експонати музею залишилися неушкодженими.

Наразі працівники музею оцінюють наслідки пожежі та вирішують, що робити з пошкодженою частиною твору.

Сліди російської атаки можуть залишити на картині

У музеї розглядають 2 варіанти подальшої долі пошкодженого фрагмента. Перший передбачає його реставрацію та повернення до первісного вигляду.

Другий варіант – залишити сліди пожежі як частину історії картини та нагадування про наслідки російської війни проти України.

Остаточного рішення щодо відновлення "Космогонії" музей поки не ухвалив.

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