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"москву нужно не уговаривать, а заставлять остановиться": Зеленский об ударе рф по Луцку

Киев • УНН

 • 14899 просмотра

В Луцке завершили спасательные работы после удара рф: погибли 6 человек, пострадали 13, в том числе ребенок. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

"москву нужно не уговаривать, а заставлять остановиться": Зеленский об ударе рф по Луцку

В Луцке завершились спасательно-поисковые работы на месте российского удара. Погибли 6 человек, еще 13, из них 1 ребенок, - пострадали. Один человек находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, а также президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил, что в результате атаки "шахеда" повреждена гражданская инфраструктура - жилой дом и магазин.

Сейчас россияне запускают новую волну дронов. Это преднамеренное постоянное давление на наших людей. россия снова показывает, чего на самом деле хочет. Это сознательное продолжение войны, вопреки призывам Америки и американского Президента

- говорится в сообщении Зеленского.

Он добавил, что москву нужно не уговаривать, а заставлять остановиться - усилением давления, санкциями и помощью Украине.

Именно этого мы ожидаем от всех партнеров - от всех лидеров G7, от каждой страны, которая выступает за мир. Должны быть действия. Потому что пока россия не ощущает достаточного давления, она продолжает нести смерть

- резюмировал Зеленский.

Напомним

В Луцке из-под завалов оптового магазина достали тело еще одной погибшей. Всего погибли шесть человек, десять получили травмы.

Евгений Устименко

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