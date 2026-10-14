"москву треба не вмовляти, а змушувати зупинитися": Зеленський про удар рф по Луцьку

У Луцьку завершились рятувально-пошукові роботи на місці російського удару. Загинуло 6 людей, ще 13, з них 1 дитина, - постраждали. Одна людина перебуває в критичному стані. Про це повідомили в ДСНС України, а також президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що через атаку "шахеда" пошкоджена цивільна інфраструктура - житловий будинок та магазин.

Зараз росіяни запускають нову хвилю дронів. Це навмисний постійний тиск на наших людей. росія знову показує, чого насправді хоче. Це свідоме продовження війни, всупереч закликам Америки й американського Президента - йдеться в дописі Зеленського.

Він додав, що москву треба не вмовляти, а змушувати зупинитися - посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні.

Саме цього ми очікуємо від усіх партнерів - від усіх лідерів G7, від кожної країни, яка виступає за мир. Мають бути дії. Бо поки росія не відчуває достатнього тиску, вона продовжує нести смерть - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

У Луцьку з-під завалів гуртівні дістали тіло ще однієї загиблої. Загалом загинули шестеро людей, десятеро травмовані.