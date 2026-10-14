"москву треба не вмовляти, а змушувати зупинитися": Зеленський про удар рф по Луцьку
Київ • УНН
У Луцьку завершили рятувальні роботи після удару рф: загинули 6 людей, постраждали 13, зокрема дитина. Один потерпілий у критичному стані.
У Луцьку завершились рятувально-пошукові роботи на місці російського удару. Загинуло 6 людей, ще 13, з них 1 дитина, - постраждали. Одна людина перебуває в критичному стані. Про це повідомили в ДСНС України, а також президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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Глава держави зазначив, що через атаку "шахеда" пошкоджена цивільна інфраструктура - житловий будинок та магазин.
Зараз росіяни запускають нову хвилю дронів. Це навмисний постійний тиск на наших людей. росія знову показує, чого насправді хоче. Це свідоме продовження війни, всупереч закликам Америки й американського Президента
Він додав, що москву треба не вмовляти, а змушувати зупинитися - посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні.
Саме цього ми очікуємо від усіх партнерів - від усіх лідерів G7, від кожної країни, яка виступає за мир. Мають бути дії. Бо поки росія не відчуває достатнього тиску, вона продовжує нести смерть
Нагадаємо
У Луцьку з-під завалів гуртівні дістали тіло ще однієї загиблої. Загалом загинули шестеро людей, десятеро травмовані.