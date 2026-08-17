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На Рівненщині 15-річна дівчина впала з моста, намагаючись зробити фото на перилах

Київ • УНН

 • 2144 перегляди

У Рівненській області 15-річна дівчина впала з мосту, намагаючись зробити фото. Внаслідок падіння вона отримала перелом ноги та забій руки.

На Рівненщині 15-річна дівчина впала з моста, намагаючись зробити фото на перилах

На Рівненщині 15-річна дівчина хотіла зробити фото на перилах дорожнього мосту, але втратила рівновагу та впала з висоти близько чотирьох метрів, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

Інцидент стався учора, 16 серпня, близько 19 години у Березнівській ТГ.

Працівники ювенальної превенції з’ясували, що 15-річна жителька громади разом із 17-річною сестрою гуляли однією із вулиць села. Молодша дівчина вирішила зробити фото, сівши на перила дорожнього мосту. Однак втратила рівновагу та впала з висоти близько чотирьох метрів.

Як наслідок — перелом ноги та забій руки.

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Антоніна Туманова

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