На Рівненщині 15-річна дівчина впала з моста, намагаючись зробити фото на перилах
Київ • УНН
У Рівненській області 15-річна дівчина впала з мосту, намагаючись зробити фото. Внаслідок падіння вона отримала перелом ноги та забій руки.
На Рівненщині 15-річна дівчина хотіла зробити фото на перилах дорожнього мосту, але втратила рівновагу та впала з висоти близько чотирьох метрів, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.
Деталі
Інцидент стався учора, 16 серпня, близько 19 години у Березнівській ТГ.
Працівники ювенальної превенції з’ясували, що 15-річна жителька громади разом із 17-річною сестрою гуляли однією із вулиць села. Молодша дівчина вирішила зробити фото, сівши на перила дорожнього мосту. Однак втратила рівновагу та впала з висоти близько чотирьох метрів.
Як наслідок — перелом ноги та забій руки.
Заліз на дах електропотягу зробити селфі: у Києві помер чоловік, якого днем раніше вразило струмом01.09.25, 15:55 • 5471 перегляд