Заліз на дах електропотягу зробити селфі: у Києві помер чоловік, якого днем раніше вразило струмом

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
11:39 • 4026 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 55935 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 44791 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 79569 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 88899 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 82796 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 69577 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 33304 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24168 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54749 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
33%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 74051 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 73362 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 61221 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 58818 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 51022 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 16957 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 79569 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 88899 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 82796 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 69577 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 5380 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 135366 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 265903 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 287271 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 282830 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Financial Times
The Times

Заліз на дах електропотягу зробити селфі: у Києві помер чоловік, якого днем раніше вразило струмом

Київ • УНН

 • 510 перегляди

24-річний киянин помер від ураження струмом високої напруги, отриманого на даху електропотягу Дарницької залізничної станції. Чоловік робив селфі, коли його уразило струмом.

Заліз на дах електропотягу зробити селфі: у Києві помер чоловік, якого днем раніше вразило струмом

У Києві помер чоловік, який вчора отримав ураження струмом. Чоловік заліз на дах електропотягу з метою зробити селфі, пише УНН з посиланням на поліцію Києва.

Потерпілий, 24-річний киянин, перебуваючи на Дарницькій залізничній станції, заліз на дах електропотягу та робив селфі, як його уразило струмом високої напруги. Чоловіка з численними опіками у важкому стані госпіталізували, де від отриманих тілесних ушкоджень він сьогодні помер 

- повідомили в поліції.

Зазначається, що слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок").

Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави. Мить екстриму або "вподобайки" в соцмережах не вартують того, аби завершити життя передчасно 

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Київській області поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина після пострілу з рушниці сусідського хлопчика, відкрито кримінальне провадження.

27-річний українець, який приїхав з Латвії, загинув на будівництві в Інгольштадті, Німеччина. Чоловік упав з висоти шести метрів разом із вилковим навантажувачем, отримавши тяжкі травми.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Електроенергія
Латвія
Німеччина
Київ