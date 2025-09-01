Заліз на дах електропотягу зробити селфі: у Києві помер чоловік, якого днем раніше вразило струмом

У Києві помер чоловік, який вчора отримав ураження струмом. Чоловік заліз на дах електропотягу з метою зробити селфі, пише УНН з посиланням на поліцію Києва.

Потерпілий, 24-річний киянин, перебуваючи на Дарницькій залізничній станції, заліз на дах електропотягу та робив селфі, як його уразило струмом високої напруги. Чоловіка з численними опіками у важкому стані госпіталізували, де від отриманих тілесних ушкоджень він сьогодні помер - повідомили в поліції.

Зазначається, що слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок").

Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави. Мить екстриму або "вподобайки" в соцмережах не вартують того, аби завершити життя передчасно - йдеться у повідомленні.

