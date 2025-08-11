Українець загинув на будівництві у Німеччині, впавши з шестиметрової висоти - ЗМІ
Київ • УНН
27-річний українець, який приїхав з Латвії, загинув на будівництві в Інгольштадті, Німеччина. Чоловік упав з висоти шести метрів разом із вилковим навантажувачем, отримавши тяжкі травми.
На будівництві в Німеччині на робочому місці загинув українець, який приїхав з Латвії, повідомляє Delfi.lv, пише УНН.
Деталі
Як зазначають німецькі ЗМІ, трагічний випадок на виробництві стався у четвер увечері під час будівельних робіт в Інгольштадті (федеральна земля Баварія): 27-річний чоловік упав із висоти шести метрів разом із вилковим навантажувачем.
Розслідуванням нещасного випадку займається поліція. Для з'ясування точних обставин події у п'ятницю було проведено ретельний огляд місця події із залученням незалежних спеціалістів.
За даними правоохоронних органів, українець, який проживає в Латвії, працював на субпідрядника на знесення старого фарбувального цеху на Еттінгер-штрасе.
З невідомих поки що причин чоловік врізався заднім ходом в огорожу і впав разом зі своїм робочим обладнанням на підлогу нижче.
За даними поліції, українець отримав тяжкі черепно-мозкові травми. Медики швидкої допомоги витягли його з машини і, після реанімаційних заходів доставили до лікарні, де він невдовзі помер.
