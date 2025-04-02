У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак
Київ • УНН
У Німеччині трагічно загинув юний вихованець ковельського футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак. За неофіційними даними, хлопця було вбито у Берліні.
Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак, 2007 року народження, трагічно загинув у Німеччині. Про це йдеться у повідомленні клубу "Тайм" в Інстаграм, передає УНН.
Трагічно загинув в Німеччині наш вихованець Олександр Шворак (2007 р.н.)... Співчуття близьким та рідним
Про дату та час похорону у клубі пообіцяли повідомити згодом.
Додамо
Як стало відомо "Ковель media", Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито. Наразі дана інформація не підтверджена.