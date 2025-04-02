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У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

Київ • УНН

 • 21240 перегляди

У Німеччині трагічно загинув юний вихованець ковельського футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак. За неофіційними даними, хлопця було вбито у Берліні.

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак, 2007 року народження, трагічно загинув у Німеччині. Про це йдеться у повідомленні клубу "Тайм" в Інстаграм, передає УНН.

Трагічно загинув в Німеччині наш вихованець Олександр Шворак (2007 р.н.)... Співчуття близьким та рідним 

- йдеться у повідомленні.

Про дату та час похорону у клубі пообіцяли повідомити згодом.

Додамо

Як стало відомо "Ковель media", Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито. Наразі дана інформація не підтверджена.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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