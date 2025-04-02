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В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист Александр Шворак

Киев • УНН

 • 21227 просмотра

В Германии трагически погиб юный воспитанник ковельского футбольного клуба "Тайм" Александр Шворак. По неофициальным данным, парень был убит в Берлине.

В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист Александр Шворак

Воспитанник ковельского детско-юношеского футбольного клуба "Тайм" Александр Шворак, 2007 года рождения, трагически погиб в Германии. Об этом говорится в сообщении клуба "Тайм" в Инстаграм, передает УНН.

Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак (2007 г.р.)... Соболезнования близким и родным 

- говорится в сообщении.

О дате и времени похорон в клубе пообещали сообщить позже.

Добавим

Как стало известно "Ковель media", Александр Шворак проживал в Польше. Оттуда он поехал в Германию якобы к своему знакомому. Трагедия произошла в Берлине. По неофициальным данным, парень был убит. В настоящее время данная информация не подтверждена.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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