Украинец погиб на стройке в Германии, упав с шестиметровой высоты - СМИ
Киев • УНН
27-летний украинец, приехавший из Латвии, погиб на стройке в Ингольштадте, Германия. Мужчина упал с высоты шести метров вместе с вилочным погрузчиком, получив тяжелые травмы.
На стройке в Германии на рабочем месте погиб украинец, приехавший из Латвии, сообщает Delfi.lv, пишет УНН.
Детали
Как отмечают немецкие СМИ, трагический случай на производстве произошел в четверг вечером во время строительных работ в Ингольштадте (федеральная земля Бавария): 27-летний мужчина упал с высоты шести метров вместе с вилочным погрузчиком.
Расследованием несчастного случая занимается полиция. Для выяснения точных обстоятельств происшествия в пятницу был проведен тщательный осмотр места происшествия с привлечением независимых специалистов.
По данным правоохранительных органов, украинец, проживающий в Латвии, работал на субподрядчика по сносу старого покрасочного цеха на Эттингер-штрассе.
По неизвестным пока причинам мужчина врезался задним ходом в ограждение и упал вместе со своим рабочим оборудованием на пол этажом ниже.
По данным полиции, украинец получил тяжелые черепно-мозговые травмы. Медики скорой помощи извлекли его из машины и, после реанимационных мероприятий доставили в больницу, где он вскоре скончался.
