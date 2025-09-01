$41.320.06
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
Залез на крышу электропоезда сделать селфи: в Киеве умер мужчина, которого днем ранее поразило током

Киев • УНН

 • 756 просмотра

24-летний киевлянин умер от поражения током высокого напряжения, полученного на крыше электропоезда Дарницкой железнодорожной станции. Мужчина делал селфи, когда его поразило током.

Залез на крышу электропоезда сделать селфи: в Киеве умер мужчина, которого днем ранее поразило током

В Киеве умер мужчина, который вчера получил поражение током. Мужчина залез на крышу электропоезда с целью сделать селфи, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Пострадавший, 24-летний киевлянин, находясь на Дарницкой железнодорожной станции, залез на крышу электропоезда и делал селфи, как его поразило током высокого напряжения. Мужчину с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали, где от полученных телесных повреждений он сегодня умер 

- сообщили в полиции.

Отмечается, что следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай").

Полиция Киева призывает граждан не прибегать к рискованным поступкам ради забавы. Миг экстрима или "лайки" в соцсетях не стоят того, чтобы завершить жизнь преждевременно 

- говорится в сообщении.

В Киевской области полиция расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб ребенок после выстрела из ружья соседского мальчика, открыто уголовное производство.

27-летний украинец, приехавший из Латвии, погиб на стройке в Ингольштадте, Германия. Мужчина упал с высоты шести метров вместе с вилочным погрузчиком, получив тяжелые травмы.

