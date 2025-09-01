Залез на крышу электропоезда сделать селфи: в Киеве умер мужчина, которого днем ранее поразило током

В Киеве умер мужчина, который вчера получил поражение током. Мужчина залез на крышу электропоезда с целью сделать селфи, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Пострадавший, 24-летний киевлянин, находясь на Дарницкой железнодорожной станции, залез на крышу электропоезда и делал селфи, как его поразило током высокого напряжения. Мужчину с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали, где от полученных телесных повреждений он сегодня умер - сообщили в полиции.

Отмечается, что следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай").

Полиция Киева призывает граждан не прибегать к рискованным поступкам ради забавы. Миг экстрима или "лайки" в соцсетях не стоят того, чтобы завершить жизнь преждевременно - говорится в сообщении.

