Лидеры Финляндии и Норвегии через посредника пытались снизить напряжённость в Балтийском море и предотвратить прямое военное столкновение НАТО с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По информации издания, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре привлекли к переговорам российского олигарха, который имел прямую связь с Кремлём. Его имя журналисты не раскрывают.

27 октября лидеры двух стран провели телефонный разговор с Путиным. Официально стороны обсуждали завершение войны в Украине, однако одной из ключевых тем также стала безопасность судоходства на Балтике.

Стубб заверил главу Кремля, что НАТО не намерено блокировать Балтийское море в мирное время.

Россия угрожала превентивными ядерными ударами

По данным WSJ, в сентябре Москва передала НАТО письменное предупреждение о готовности нанести превентивные ядерные удары для защиты своих интересов в Балтийском регионе, даже если российская территория не подвергнется нападению.

Напряжённость возросла на фоне попыток западных стран перехватывать суда российского "теневого флота". Балтийское море имеет стратегическое значение для Москвы, поскольку через него Россия транспортирует более 60% своей нефти, которую экспортирует морским путём.

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