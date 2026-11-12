Мы и впредь будем поддерживать Украину - совместное заявление фон дер Ляйен и Кошты после встречи с Зеленским

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Дублине подтвердили дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии, пишет УНН.

Детали

В совместном заявлении они приветствовали переговоры, которые состоялись на этой неделе в Абу-Даби, и отметили новый импульс в мирном процессе. Европейский Союз принимал участие в этих переговорах и продолжит присоединяться к этому формату.

Мы и впредь будем поддерживать Украину, как делаем это с первого дня захватнической войны россии, в усилиях по обеспечению справедливого и длительного мира, который гарантирует суверенитет и территориальную целостность Украины, а также безопасность нашего континента - говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен и Кошта подчеркнули, что Европейский Союз продолжит предоставлять Украине значительную финансовую и военную помощь, чтобы укрепить её позиции. Также ЕС работает над реалистичным планом послевоенного восстановления страны и поддерживает её путь к членству в Евросоюзе.

На заседании Европейского совета 26–27 ноября лидеры ЕС обсудят насущные финансовые потребности Украины на 2027 год на основе предложения Европейской комиссии. Параллельно Еврокомиссия представит 22-й пакет санкций против россии.

Украина должна вести переговоры с позиции силы. А россию необходимо убедить сесть за стол переговоров с настоящим намерением достичь мира - подчеркнули европейские лидеры.

Отдельно в заявлении говорится о помощи Украине накануне зимы. Европейская комиссия мобилизует 500 генераторов из резервов rescEU, помогает создавать центры экстренной поддержки и предоставляет необходимое оборудование.

Кроме того, ЕС поддерживает доставку в Украину четырёх плавучих мостов из Норвегии и 200 автобусов.

"Мы пообещали помочь сохранить электроснабжение и поддержать украинцев в течение зимы. И мы выполняем это обещание", — отметили в совместном заявлении.

Мы пообещали помочь сохранить электроснабжение и поддержать украинцев в течение зимы. И мы выполняем это обещание - отмечается в совместном заявлении.

Европейские команды работают вместе с украинскими властями, чтобы эта помощь дошла до тех, кто в ней нуждается.

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