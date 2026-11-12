Ми й надалі підтримуватимемо Україну - спільна заява фон дер Ляєн і Кошти після зустрічі із Зеленським

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на саміті Європейського політичного співтовариства в Дубліні підтвердили подальшу підтримку України. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії, пише УНН.

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У спільній заяві вони привітали переговори, які цього тижня відбулися в Абу-Дабі, та відзначили новий імпульс у мирному процесі. Європейський Союз брав участь у цих переговорах і продовжить долучатися до цього формату.

Ми й надалі підтримуватимемо Україну, як робимо це з першого дня загарбницької війни росії, у зусиллях із забезпечення справедливого й тривалого миру, який гарантуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також безпеку нашого континенту - йдеться у заяві.

Фон дер Ляєн і Кошта наголосили, що Європейський Союз продовжить надавати Україні значну фінансову та військову допомогу, щоб зміцнити її позиції. Також ЄС працює над реалістичним планом післявоєнної відбудови країни та підтримує її шлях до членства в Євросоюзі.

На засіданні Європейської ради 26–27 листопада лідери ЄС обговорять нагальні фінансові потреби України на 2027 рік на основі пропозиції Європейської комісії. Паралельно Єврокомісія представить 22-й пакет санкцій проти росії.

Україна має вести переговори з позиції сили. А росію необхідно переконати сісти за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру - наголосили європейські лідери.

Окремо у заяві йдеться про допомогу Україні напередодні зими. Європейська комісія мобілізує 500 генераторів із резервів rescEU, допомагає створювати центри екстреної підтримки та надає необхідне обладнання.

Крім того, ЄС підтримує доставку в Україну чотирьох плавучих мостів із Норвегії та 200 автобусів.

"Ми пообіцяли допомогти зберегти електропостачання та підтримати українців протягом зими. І ми виконуємо цю обіцянку", — зазначили у спільній заяві.

Ми пообіцяли допомогти зберегти електропостачання та підтримати українців протягом зими. І ми виконуємо цю обіцянку - зазначається у спільній заяві.

Європейські команди працюють разом з українською владою, щоб ця допомога дійшла до тих, хто її потребує.

Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні