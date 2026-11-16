Россия укрепляет военные посты у Норвегии из-за угрозы ударов украинских дронов

российские военные начали защищать свои посты на границе с Норвегией мешками с песком и антидроновыми сетками. Такие меры могут свидетельствовать об опасениях москвы по поводу дальнобойных ударов ВСУ, однако эксперты не исключают и подготовки к возможному противостоянию с НАТО. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на UK Defence Journal, пишет УНН.

Детали

Об укреплении российских позиций рассказал командующий Объединённым штабом Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен. По его словам, россия вынуждена усиливать защиту военных объектов из-за угрозы украинских атак.

Ранее россияне установили антидроновые сетки даже на атомных подводных лодках Северного флота. Кроме того, в мае 2026 года рф сформировала отдельный полк на вертолётах Ка-29 для противодействия беспилотникам.

Эксперты не исключают подготовки к конфликту с НАТО

Особое значение имеет аэродром "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Объект находится в зоне потенциальной досягаемости украинских дальнобойных средств поражения.

В то же время аналитики Defence Express отмечают, что укрепление позиций вблизи Норвегии может быть связано не только с защитой от ВСУ, но и с возможной подготовкой россии к противостоянию со странами НАТО.

По словам Андерсена, Альянс за последние 3 года втрое увеличил присутствие военно-морских сил и стратегической авиации в регионе, одновременно пытаясь избежать опасной эскалации.

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