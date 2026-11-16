росія укріплює військові пости біля Норвегії через загрозу ударів українських дронів

російські військові почали захищати свої пости на кордоні з Норвегією мішками з піском та антидроновими сітками. Такі заходи можуть свідчити про побоювання москви щодо далекобійних ударів ЗСУ, однак експерти не виключають і підготовки до можливого протистояння з НАТО. Про це повідомляє Defence Express із посиланням на UK Defence Journal, пише УНН.

Деталі

Про укріплення російських позицій розповів командувач Об'єднаного штабу Норвегії віцеадмірал Руне Андерсен. За його словами, росія змушена посилювати захист військових об'єктів через загрозу українських атак.

Раніше росіяни встановили антидронові сітки навіть на атомних підводних човнах Північного флоту. Крім того, у травні 2026 року рф сформувала окремий полк на вертольотах Ка-29 для протидії безпілотникам.

Експерти не виключають підготовки до конфлікту з НАТО

Особливе значення має аеродром "Оленья", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Об'єкт перебуває в зоні потенційної досяжності українських далекобійних засобів ураження.

Водночас аналітики Defence Express зазначають, що укріплення позицій поблизу Норвегії може бути пов'язане не лише із захистом від ЗСУ, а й із можливою підготовкою росії до протистояння з країнами НАТО.

За словами Андерсена, Альянс за останні 3 роки втричі збільшив присутність військово-морських сил і стратегічної авіації в регіоні, намагаючись водночас уникнути небезпечної ескалації.

"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії