Учені знайшли вбудовану зброю проти алергії на арахіс - людську слину

Ексклюзив
13:30 • 6304 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 14196 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 15067 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 17758 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 38289 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52445 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59406 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43830 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 78470 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29912 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Ексклюзиви
Популярнi новини
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 10748 перегляди
Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну7 березня, 06:17 • 3866 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 11527 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 11946 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5228 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 42568 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 49519 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 78470 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 48287 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 56084 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 3162 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5464 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 12068 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 20085 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 20343 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Учені знайшли вбудовану зброю проти алергії на арахіс - людську слину

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Бактерія Rothia aeria здатна повністю розщеплювати небезпечні білки арахісу. Це відкриття допоможе у створенні нових методів лікування алергії.

Учені знайшли вбудовану зброю проти алергії на арахіс - людську слину

Дослідження показали, що безліч крихітних мікробів, поширених як у ротовій порожнині, так і в кишечнику людини, здатні розщеплювати кілька небезпечних білків, відомих як такі, що викликають алергію на арахіс, пише УНН з посиланням на Gizmodo

Деталі

Іншими словами, деякі з наших власних слини і шлункового соку можуть містити мікроби, необхідні для розщеплення деяких з найнебезпечніших алергенів, пов'язаних з арахісом. Серед вивчених мікробів бактерія роду Rothia, названа Rothia aeria ASV 14171, виявилася найбільш ефективною у зниженні алергічних реакцій та може призвести до появи нових методів лікування у майбутньому.

Алергія на арахіс може викликати серйозні реакції, такі як утруднення дихання, а в деяких випадках може навіть становити загрозу для життя, говорить Ліам Рондо, науковий співробітник Інституту досліджень здоров'я травної системи сім'ї Фарнкомб (Farncombe Family Digestive Health Research Institute) при Університеті Макмастера (McMaster University) в Онтаріо, який керував багатоцентровим дослідженням. "Однак деякі люди з алергією на арахіс можуть вживати його в невеликих кількостях без будь-яких реакцій, - зазначив Рондо у своїй заяві. - Нам було цікаво дізнатися, чому".

Алергія на арахіс є найпоширенішою формою харчової алергії, принаймні в західних країнах, де вона наразі вражає близько 2% населення загалом. Цей стан також є одним з найімовірніших видів харчової алергії, що призводить до ненавмисного контакту та важких епізодів — від семи до 14% усіх людей з алергією на арахіс щорічно відчувають реакцію.

Від однієї третини до половини цих небажаних щорічних епізодів включають анафілаксію: потенційно смертельну реакцію імунної системи, що характеризується висипанням шкіри, нудотою, різким падінням артеріального тиску і задушливим звуженням дихальних шляхів.

На додаток до цих небезпек, алергія на арахіс набагато частіше, ніж інші харчові алергії, зберігається у дорослому віці, збільшуючи ці ризики для 80% дітей, у яких діагностована ця алергія.

Два білки, присутні в арахісі, позначені як Ara h 1 і 2, давно визначені як основні алергенні сполуки, відповідальні за ці надмірні та небезпечні збої у роботі імунної системи. Щоб перевірити, які поширені травні бактерії найкраще нейтралізують ці білки, дослідники звернулися до спеціалізованих лабораторних мишей з алергією на арахіс, а також ретельно відібраних чашок Петрі з окремими бактеріями з ротової порожнини і тонкого кишечника людини.

Враховуючи, як швидко може розвинутись алергія на арахіс, команда зосередилася на бактеріях, присутніх у слині людини, для своїх досліджень in vitro, або у чашках Петрі, вивчаючи зразки бактерій від 13 стійких добровольців, які не мали зареєстрованих харчових алергій. (Були також протестовані бактерії, що частіше зустрічаються в тонкому кишечнику, взяті з ротової порожнини п'яти добровольців з аналогічною стійкістю до алергенів).

Хоча бактерії, здатні розщеплювати білки Ara h 1 та 2, були виявлені та виділені для різних родів, включаючи Staphylococcus, Streptococcus та Veillonella, бактерії з роду Rothia виявилися найстійкішим захисником проти цих алергенних білків арахісу.

Rothia, домінуючий рід у мікробіомі порожнини рота, виявився ефективним як проти Ara h 1, так і проти Ara h 2. Один вид, зокрема, Rothia aeria, виділявся, практично знищивши 100% цих алергенів в експериментах in vitro.

Щоб підтвердити значущість цих експериментальних результатів, дослідники звернулися до попереднього дослідження, у якому реєструвалася поширеність різних бактерій у мікробіомі ротової порожнини, кишковому мікробіомі та інших частинах тіла 120 дітей з підозрою на алергію на арахіс. У цю групу увійшли 23 пацієнти контрольної групи, які зрештою не страждають на алергію, 74 пацієнти з алергією і високим порогом чутливості до арахісу (443 міліграма або вище цих арахісових білків) і 23 пацієнти з низьким порогом чутливості до арахісу (нижче 43).

На основі таких мініатюрних даних про бактеріальну флору команда спромоглася підтвердити, що Rothia aeria була "значно більш поширена" у слині тих, у кого не було алергічної реакції або спостерігалася висока толерантність до арахісу.

"Мікроорганізми в ротовій порожнині та кишечнику відіграють важливу роль у травленні", — сказав співавтор дослідження Альберто Камінеро Фернандес, гастроентеролог і доцент кафедри медицини Університету Макмастера.

"Ці результати вказують на нещодавно виявлений шлях, який зв'язує мікробіом порожнини рота та кишечника з харчовою алергією, – додав він у пресрелізі, – і вони можуть допомогти у подальшій роботі з прогнозування та лікування".

Ці методи лікування, як зазначають в університеті, можуть включати нові пробіотичні терапії з культивованими бактеріями, які, можливо, доповнюють традиційні стратегії пероральної імунотерапії, у яких пацієнтам поступово вводять все більшу кількість алергену, оскільки їхній організм вчиться адаптуватися.

Університет Макмастера та їхні партнери в Іспанії та Сполучених Штатах опублікували свої результати онлайн цього вівторка в журналі Cell Host & Microbe

Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси17.11.25, 09:00 • 114987 переглядiв

Юлія Шрамко

Здоров'яТехнології
Тварини
Іспанія
Сполучені Штати Америки