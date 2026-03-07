Учені знайшли вбудовану зброю проти алергії на арахіс - людську слину

Дослідження показали, що безліч крихітних мікробів, поширених як у ротовій порожнині, так і в кишечнику людини, здатні розщеплювати кілька небезпечних білків, відомих як такі, що викликають алергію на арахіс, пише УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Іншими словами, деякі з наших власних слини і шлункового соку можуть містити мікроби, необхідні для розщеплення деяких з найнебезпечніших алергенів, пов'язаних з арахісом. Серед вивчених мікробів бактерія роду Rothia, названа Rothia aeria ASV 14171, виявилася найбільш ефективною у зниженні алергічних реакцій та може призвести до появи нових методів лікування у майбутньому.

Алергія на арахіс може викликати серйозні реакції, такі як утруднення дихання, а в деяких випадках може навіть становити загрозу для життя, говорить Ліам Рондо, науковий співробітник Інституту досліджень здоров'я травної системи сім'ї Фарнкомб (Farncombe Family Digestive Health Research Institute) при Університеті Макмастера (McMaster University) в Онтаріо, який керував багатоцентровим дослідженням. "Однак деякі люди з алергією на арахіс можуть вживати його в невеликих кількостях без будь-яких реакцій, - зазначив Рондо у своїй заяві. - Нам було цікаво дізнатися, чому".

Алергія на арахіс є найпоширенішою формою харчової алергії, принаймні в західних країнах, де вона наразі вражає близько 2% населення загалом. Цей стан також є одним з найімовірніших видів харчової алергії, що призводить до ненавмисного контакту та важких епізодів — від семи до 14% усіх людей з алергією на арахіс щорічно відчувають реакцію.

Від однієї третини до половини цих небажаних щорічних епізодів включають анафілаксію: потенційно смертельну реакцію імунної системи, що характеризується висипанням шкіри, нудотою, різким падінням артеріального тиску і задушливим звуженням дихальних шляхів.

На додаток до цих небезпек, алергія на арахіс набагато частіше, ніж інші харчові алергії, зберігається у дорослому віці, збільшуючи ці ризики для 80% дітей, у яких діагностована ця алергія.

Два білки, присутні в арахісі, позначені як Ara h 1 і 2, давно визначені як основні алергенні сполуки, відповідальні за ці надмірні та небезпечні збої у роботі імунної системи. Щоб перевірити, які поширені травні бактерії найкраще нейтралізують ці білки, дослідники звернулися до спеціалізованих лабораторних мишей з алергією на арахіс, а також ретельно відібраних чашок Петрі з окремими бактеріями з ротової порожнини і тонкого кишечника людини.

Враховуючи, як швидко може розвинутись алергія на арахіс, команда зосередилася на бактеріях, присутніх у слині людини, для своїх досліджень in vitro, або у чашках Петрі, вивчаючи зразки бактерій від 13 стійких добровольців, які не мали зареєстрованих харчових алергій. (Були також протестовані бактерії, що частіше зустрічаються в тонкому кишечнику, взяті з ротової порожнини п'яти добровольців з аналогічною стійкістю до алергенів).

Хоча бактерії, здатні розщеплювати білки Ara h 1 та 2, були виявлені та виділені для різних родів, включаючи Staphylococcus, Streptococcus та Veillonella, бактерії з роду Rothia виявилися найстійкішим захисником проти цих алергенних білків арахісу.

Rothia, домінуючий рід у мікробіомі порожнини рота, виявився ефективним як проти Ara h 1, так і проти Ara h 2. Один вид, зокрема, Rothia aeria, виділявся, практично знищивши 100% цих алергенів в експериментах in vitro.

Щоб підтвердити значущість цих експериментальних результатів, дослідники звернулися до попереднього дослідження, у якому реєструвалася поширеність різних бактерій у мікробіомі ротової порожнини, кишковому мікробіомі та інших частинах тіла 120 дітей з підозрою на алергію на арахіс. У цю групу увійшли 23 пацієнти контрольної групи, які зрештою не страждають на алергію, 74 пацієнти з алергією і високим порогом чутливості до арахісу (443 міліграма або вище цих арахісових білків) і 23 пацієнти з низьким порогом чутливості до арахісу (нижче 43).

На основі таких мініатюрних даних про бактеріальну флору команда спромоглася підтвердити, що Rothia aeria була "значно більш поширена" у слині тих, у кого не було алергічної реакції або спостерігалася висока толерантність до арахісу.

"Мікроорганізми в ротовій порожнині та кишечнику відіграють важливу роль у травленні", — сказав співавтор дослідження Альберто Камінеро Фернандес, гастроентеролог і доцент кафедри медицини Університету Макмастера.

"Ці результати вказують на нещодавно виявлений шлях, який зв'язує мікробіом порожнини рота та кишечника з харчовою алергією, – додав він у пресрелізі, – і вони можуть допомогти у подальшій роботі з прогнозування та лікування".

Ці методи лікування, як зазначають в університеті, можуть включати нові пробіотичні терапії з культивованими бактеріями, які, можливо, доповнюють традиційні стратегії пероральної імунотерапії, у яких пацієнтам поступово вводять все більшу кількість алергену, оскільки їхній організм вчиться адаптуватися.

Університет Макмастера та їхні партнери в Іспанії та Сполучених Штатах опублікували свої результати онлайн цього вівторка в журналі Cell Host & Microbe.

Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси