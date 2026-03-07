Ученые нашли встроенное оружие против аллергии на арахис — человеческую слюну

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
13:30 • 3338 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 10584 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
10:22 • 13559 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 16352 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 37220 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 51972 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 58839 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43700 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 77487 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29833 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.9м/с
55%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке7 марта, 05:01 • 18866 просмотра
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном7 марта, 05:24 • 12449 просмотра
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войныPhoto7 марта, 06:00 • 9682 просмотра
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"7 марта, 07:12 • 10633 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 10622 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 41641 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 48606 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 77487 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 47624 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 55430 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15 • 2246 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43 • 3652 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 10641 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 19741 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 20014 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Ученые нашли встроенное оружие против аллергии на арахис — человеческую слюну

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Бактерия Rothia aeria способна полностью расщеплять опасные белки арахиса. Это открытие поможет в создании новых методов лечения аллергии.

Ученые нашли встроенное оружие против аллергии на арахис — человеческую слюну

Исследования показали, что множество крошечных микробов, распространенных как в ротовой полости, так и в кишечнике человека, способны расщеплять несколько опасных белков, известных как вызывающие аллергию на арахис, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Другими словами, некоторые из наших собственных слюны и желудочного сока могут содержать микробы, необходимые для расщепления некоторых из самых опасных аллергенов, связанных с арахисом. Среди изученных микробов бактерия рода Rothia, названная Rothia aeria ASV 14171, оказалась наиболее эффективной в снижении аллергических реакций и может привести к появлению новых методов лечения в будущем.

Аллергия на арахис может вызывать серьезные реакции, такие как затруднение дыхания, а в некоторых случаях может даже представлять угрозу для жизни, говорит Лиам Рондо, научный сотрудник Института исследований здоровья пищеварительной системы семьи Фарнкомб (Farncombe Family Digestive Health Research Institute) при Университете Макмастера (McMaster University) в Онтарио, который руководил многоцентровым исследованием. "Однако некоторые люди с аллергией на арахис могут употреблять его в небольших количествах без каких-либо реакций, - отметил Рондо в своем заявлении. - Нам было интересно узнать, почему".

Аллергия на арахис является самой распространенной формой пищевой аллергии, по крайней мере в западных странах, где она в настоящее время поражает около 2% населения в целом. Это состояние также является одним из наиболее вероятных видов пищевой аллергии, приводящих к непреднамеренному контакту и тяжелым эпизодам — от семи до 14% всех людей с аллергией на арахис ежегодно испытывают реакцию.

От одной трети до половины этих нежелательных ежегодных эпизодов включают анафилаксию: потенциально смертельную реакцию иммунной системы, характеризующуюся высыпанием кожи, тошнотой, резким падением артериального давления и удушающим сужением дыхательных путей.

В дополнение к этим опасностям, аллергия на арахис гораздо чаще, чем другие пищевые аллергии, сохраняется во взрослом возрасте, увеличивая эти риски для 80% детей, у которых диагностирована эта аллергия.

Два белка, присутствующие в арахисе, обозначенные как Ara h 1 и 2, давно определены как основные аллергенные соединения, ответственные за эти чрезмерные и опасные сбои в работе иммунной системы. Чтобы проверить, какие распространенные пищеварительные бактерии лучше всего нейтрализуют эти белки, исследователи обратились к специализированным лабораторным мышам с аллергией на арахис, а также тщательно отобранным чашкам Петри с отдельными бактериями из ротовой полости и тонкого кишечника человека.

Учитывая, как быстро может развиться аллергия на арахис, команда сосредоточилась на бактериях, присутствующих в слюне человека, для своих исследований in vitro, или в чашках Петри, изучая образцы бактерий от 13 устойчивых добровольцев, которые не имели зарегистрированных пищевых аллергий. (Были также протестированы бактерии, чаще встречающиеся в тонком кишечнике, взятые из ротовой полости пяти добровольцев с аналогичной устойчивостью к аллергенам).

Хотя бактерии, способные расщеплять белки Ara h 1 и 2, были обнаружены и выделены для различных родов, включая Staphylococcus, Streptococcus и Veillonella, бактерии из рода Rothia оказались самым стойким защитником против этих аллергенных белков арахиса.

Rothia, доминирующий род в микробиоме полости рта, оказался эффективным как против Ara h 1, так и против Ara h 2. Один вид, в частности, Rothia aeria, выделялся, практически уничтожив 100% этих аллергенов в экспериментах in vitro.

Чтобы подтвердить значимость этих экспериментальных результатов, исследователи обратились к предыдущему исследованию, в котором регистрировалась распространенность различных бактерий в микробиоме ротовой полости, кишечном микробиоме и других частях тела 120 детей с подозрением на аллергию на арахис. В эту группу вошли 23 пациента контрольной группы, которые в конечном итоге не страдают аллергией, 74 пациента с аллергией и высоким порогом чувствительности к арахису (443 миллиграмма или выше этих арахисовых белков) и 23 пациента с низким порогом чувствительности к арахису (ниже 43).

На основе таких миниатюрных данных о бактериальной флоре команда смогла подтвердить, что Rothia aeria была "значительно более распространена" в слюне тех, у кого не было аллергической реакции или наблюдалась высокая толерантность к арахису.

"Микроорганизмы в ротовой полости и кишечнике играют важную роль в пищеварении", — сказал соавтор исследования Альберто Каминеро Фернандес, гастроэнтеролог и доцент кафедры медицины Университета Макмастера.

"Эти результаты указывают на недавно обнаруженный путь, который связывает микробиом полости рта и кишечника с пищевой аллергией, – добавил он в пресс-релизе, – и они могут помочь в дальнейшей работе по прогнозированию и лечению".

Эти методы лечения, как отмечают в университете, могут включать новые пробиотические терапии с культивированными бактериями, которые, возможно, дополняют традиционные стратегии пероральной иммунотерапии, при которых пациентам постепенно вводят все большее количество аллергена, поскольку их организм учится адаптироваться.

Университет Макмастера и их партнеры в Испании и Соединенных Штатах опубликовали свои результаты онлайн в этот вторник в журнале Cell Host & Microbe.

Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры17.11.25, 09:00 • 114987 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеТехнологии
Животные
Испания
Соединённые Штаты