Ученые нашли встроенное оружие против аллергии на арахис — человеческую слюну

Исследования показали, что множество крошечных микробов, распространенных как в ротовой полости, так и в кишечнике человека, способны расщеплять несколько опасных белков, известных как вызывающие аллергию на арахис, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Другими словами, некоторые из наших собственных слюны и желудочного сока могут содержать микробы, необходимые для расщепления некоторых из самых опасных аллергенов, связанных с арахисом. Среди изученных микробов бактерия рода Rothia, названная Rothia aeria ASV 14171, оказалась наиболее эффективной в снижении аллергических реакций и может привести к появлению новых методов лечения в будущем.

Аллергия на арахис может вызывать серьезные реакции, такие как затруднение дыхания, а в некоторых случаях может даже представлять угрозу для жизни, говорит Лиам Рондо, научный сотрудник Института исследований здоровья пищеварительной системы семьи Фарнкомб (Farncombe Family Digestive Health Research Institute) при Университете Макмастера (McMaster University) в Онтарио, который руководил многоцентровым исследованием. "Однако некоторые люди с аллергией на арахис могут употреблять его в небольших количествах без каких-либо реакций, - отметил Рондо в своем заявлении. - Нам было интересно узнать, почему".

Аллергия на арахис является самой распространенной формой пищевой аллергии, по крайней мере в западных странах, где она в настоящее время поражает около 2% населения в целом. Это состояние также является одним из наиболее вероятных видов пищевой аллергии, приводящих к непреднамеренному контакту и тяжелым эпизодам — от семи до 14% всех людей с аллергией на арахис ежегодно испытывают реакцию.

От одной трети до половины этих нежелательных ежегодных эпизодов включают анафилаксию: потенциально смертельную реакцию иммунной системы, характеризующуюся высыпанием кожи, тошнотой, резким падением артериального давления и удушающим сужением дыхательных путей.

В дополнение к этим опасностям, аллергия на арахис гораздо чаще, чем другие пищевые аллергии, сохраняется во взрослом возрасте, увеличивая эти риски для 80% детей, у которых диагностирована эта аллергия.

Два белка, присутствующие в арахисе, обозначенные как Ara h 1 и 2, давно определены как основные аллергенные соединения, ответственные за эти чрезмерные и опасные сбои в работе иммунной системы. Чтобы проверить, какие распространенные пищеварительные бактерии лучше всего нейтрализуют эти белки, исследователи обратились к специализированным лабораторным мышам с аллергией на арахис, а также тщательно отобранным чашкам Петри с отдельными бактериями из ротовой полости и тонкого кишечника человека.

Учитывая, как быстро может развиться аллергия на арахис, команда сосредоточилась на бактериях, присутствующих в слюне человека, для своих исследований in vitro, или в чашках Петри, изучая образцы бактерий от 13 устойчивых добровольцев, которые не имели зарегистрированных пищевых аллергий. (Были также протестированы бактерии, чаще встречающиеся в тонком кишечнике, взятые из ротовой полости пяти добровольцев с аналогичной устойчивостью к аллергенам).

Хотя бактерии, способные расщеплять белки Ara h 1 и 2, были обнаружены и выделены для различных родов, включая Staphylococcus, Streptococcus и Veillonella, бактерии из рода Rothia оказались самым стойким защитником против этих аллергенных белков арахиса.

Rothia, доминирующий род в микробиоме полости рта, оказался эффективным как против Ara h 1, так и против Ara h 2. Один вид, в частности, Rothia aeria, выделялся, практически уничтожив 100% этих аллергенов в экспериментах in vitro.

Чтобы подтвердить значимость этих экспериментальных результатов, исследователи обратились к предыдущему исследованию, в котором регистрировалась распространенность различных бактерий в микробиоме ротовой полости, кишечном микробиоме и других частях тела 120 детей с подозрением на аллергию на арахис. В эту группу вошли 23 пациента контрольной группы, которые в конечном итоге не страдают аллергией, 74 пациента с аллергией и высоким порогом чувствительности к арахису (443 миллиграмма или выше этих арахисовых белков) и 23 пациента с низким порогом чувствительности к арахису (ниже 43).

На основе таких миниатюрных данных о бактериальной флоре команда смогла подтвердить, что Rothia aeria была "значительно более распространена" в слюне тех, у кого не было аллергической реакции или наблюдалась высокая толерантность к арахису.

"Микроорганизмы в ротовой полости и кишечнике играют важную роль в пищеварении", — сказал соавтор исследования Альберто Каминеро Фернандес, гастроэнтеролог и доцент кафедры медицины Университета Макмастера.

"Эти результаты указывают на недавно обнаруженный путь, который связывает микробиом полости рта и кишечника с пищевой аллергией, – добавил он в пресс-релизе, – и они могут помочь в дальнейшей работе по прогнозированию и лечению".

Эти методы лечения, как отмечают в университете, могут включать новые пробиотические терапии с культивированными бактериями, которые, возможно, дополняют традиционные стратегии пероральной иммунотерапии, при которых пациентам постепенно вводят все большее количество аллергена, поскольку их организм учится адаптироваться.

Университет Макмастера и их партнеры в Испании и Соединенных Штатах опубликовали свои результаты онлайн в этот вторник в журнале Cell Host & Microbe.

