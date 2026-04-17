Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза с Украиной, Норвегией и Великобританией

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Еврокомиссар призвал заключить межправительственное соглашение для защиты ЕС без участия США. В новый союз могут привлечь Украину, Великобританию и Норвегию.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил заключить новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки ЕС к самостоятельной защите на фоне смещения стратегического внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом он заявил во время четвертой конференции Юридической службы ЕС, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По словам Кубилюса, действующие учредительные договоры Европейского Союза могут быть недостаточными для того, чтобы страны-члены могли построить полноценный "оборонный союз".

Являются ли существующие договоры и созданные на их основе институты помощью для европейской обороны, или, наоборот, препятствием для совместных действий Европы как единого целого, а не только как совокупности 27 отдельных государств

- спросил он во время своего выступления.

Еврокомиссар призвал к созданию нового настоящего Европейского оборонного союза, в который могли бы войти также Великобритания, Норвегия и Украина. Для этого, по его мнению, нужен отдельный новый межправительственный договор, который можно было бы построить по модели Шенгенского соглашения.

Во время выступления в пятницу еврокомиссар также поднял вопрос, может ли новый межправительственный договор стать правовой основой для таких сил и для создания запасов вооружения на уровне ЕС. Насколько далеко может зайти такая инициатива, пока неясно.

В то же время, как отметила руководитель исследовательской группы Института Макса Планка Каролин Мозер, упоминание об армии ЕС "не очень полезно", поскольку это сразу задает слишком высокую планку.

Кубилюс ранее уже выступал за усиление роли ЕС в оборонной сфере. Среди его идей - создание Совета безопасности с постоянными членами, армии ЕС численностью 100 тысяч человек, а также нового штаба. Впрочем, такие предложения фактически выходят за пределы действующей договорной базы Евросоюза.

Контекст

Отметим, что идею создания нового оборонного союза ранее уже озвучивала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале своего второго мандата. Тогда речь шла также об увеличении расходов на оборону, расширении производственных мощностей и лучшей координации между европейскими столицами. В то же время оборонная политика и в дальнейшем остается преимущественно компетенцией самих государств-членов.

После полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС уже ввел новые инструменты для поддержки оборонного производства. В частности, была создана программа ASAP объемом 500 млн евро для производства боеприпасов, а также инициатива SAFE на 150 млрд евро, которая должна усилить совместные закупки.

Однако роль Еврокомиссии в сфере обороны до сих пор ограничена действующими договорами и касается преимущественно промышленной политики и единого рынка. Территориальная оборона остается ответственностью стран-членов ЕС и НАТО.

На фоне нового давления на Альянс, в частности из-за неоднократных угроз со стороны президента США Дональда Трампа, среди европейских союзников активизировалась дискуссия об усилении "европейского столпа" в НАТО и его будущей форме.

Александра Василенко

