россия давит на страны Балтии для подрыва поддержки Украины - еврокомиссар

россия давит на страны Балтии, надеясь отбить у общественности желание поддерживать Украину, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обвинил кремль в использовании тактики запугивания против стран Балтии, чтобы проверить их приверженность поддержке Украины.

Отвечая на эскалацию риторики со стороны россии, Кубилюс – бывший премьер-министр Литвы – заявил, что москва "становится нервной и… радикализируется в своих гибридных атаках против стран Балтии" в ответ на ухудшение ситуации на передовой в Украине.

Претензии рф к Латвии и странам Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает" - Рютте

Делая "заявления и обвинения" против региона, путин "хочет, чтобы люди в этих странах… начали колебаться относительно продолжения своей поддержки Украины, инвестиций в оборону и т.д.", – сказал он The Guardian.

"Наш ответ должен быть очень четким: продолжать то, что мы делаем до сих пор, увеличивать наши расходы на оборону. Я думаю, что Европейский Союз мог бы поискать способы еще больше поддержать все страны восточного фланга", – сказал Кубилюс.

Рютте: есть союзники, которые "не тратят достаточно" на поддержку Украины

Отвечая на сообщения о случайных вторжениях украинских беспилотников в воздушное пространство Балтии, Кубилюс сказал, что политические лидеры региона уже обсуждают этот вопрос с Украиной.

"Но очень важно, чтобы все приграничные страны, особенно страны Балтии,… укрепили собственные возможности", когда речь идет об обнаружении беспилотников и реагировании на них, сказал он.

Он добавил, что существующие системы недостаточно хороши и нуждаются в срочном обновлении.

"Даже в моей стране, в Литве, существует путаница относительно того, был беспилотник или нет. Возможности обнаружения все еще не соответствуют этому уровню. Установленная радиолокационная система хорошо показывает вражеские истребители или ракеты, но не очень хорошо обнаруживает беспилотники. И как только беспилотники обнаружены, конечно, странам нужно иметь экономически эффективные средства для их уничтожения", - указал Кубилюс.

Другие оценки из ЕС и НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон защищает Украину от критики относительно заблудившихся дронов и предостерегает от российской дезинформации.

"Я твердо убежден, что украинцы очень… то есть, они точно не хотят, чтобы их дроны оказались на дружественной территории, по очевидным причинам. Иногда это вопрос глушения, иногда это вопрос других помех, и, очевидно, они не хотят, чтобы это произошло, потому что это может нанести ущерб, это может создать страх, конечно", - сказал Кристерссон на совместной с Генсеком НАТО пресс-конференции накануне встречи НАТО в Стокгольме.

"Но я думаю, вы также должны осознавать, что россия готова создать впечатление, что другие страны делают что-то незаконное, и поэтому… мы действительно не должны быть открытыми к российскому нарративу по этому поводу, а… помогать украинцам, насколько можем, направлять, помогать им направлять свои атаки в правильном направлении", - указал премьер Швеции.

Генсек НАТО Марк Рютте присоединился к нему, назвав различные российские теории о том, что три балтийские государства якобы позволяют Украине запускать дроны со своей территории, "абсолютно абсурдными".

Латвия отменила угрозу из-за дрона, задействовали истребители НАТО

Рютте в ответ на вопрос о последнем инциденте с дроном в Латвии в основном повторил свой вчерашний тезис, говоря, что если подтвердится, что это еще один случайный дрон из Украины, то эти дроны "находятся там из-за полномасштабной атаки россии на Украину, и Украина вынуждена защищаться".

Он указал, что НАТО "всегда готово к любой возможности", и своей реакцией на случайный дрон над Эстонией оно показало, что готово к любому сценарию.

В Эстонии впервые истребитель НАТО сбил дрон - министр

В отдельном заявлении министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна быть очень точной в использовании дронов, чтобы избежать вмешательства россии в их маршрут полета.

"Украина, конечно, должна быть более точной здесь, чтобы избежать российских провокаций", – сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции в столице Эстонии Таллине, сообщает Reuters.

"Наши территории… не должны быть нарушены, им не должны угрожать", - указал он.

Ранее на этой неделе Украина извинилась за отдельные случаи, когда ее дроны, атаковавшие цели в россии, забрели в воздушное пространство Балтии, обвинив москву в "электронной борьбе".

Сбитие дрона над Эстонией самолетом НАТО - спикер МИД Тихий прокомментировал ситуацию