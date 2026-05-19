Сбитие дрона над Эстонией самолетом НАТО - спикер МИД Тихий прокомментировал ситуацию

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал сбитие дрона над территорией Эстонии - он извинился перед балтийскими странами за непреднамеренные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Тихий отметил, что россия продолжает перенаправлять украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии с помощью своих средств радиоэлектронной борьбы. Она делает это намеренно, сочетая эти действия с усилением пропаганды.

Наши профильные институции находились и находятся в тесном сотрудничестве, чтобы разобраться в каждом отдельном случае и найти пути предотвращения таких ситуаций, в частности при непосредственном участии наших экспертных групп - говорится в сообщении.

Спикер МИД подчеркнул: вопреки утверждениям российской пропаганды - ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия никогда не позволяли использовать свое воздушное пространство для ударов по россии. Украина никогда не обращалась к этим странам с подобным запросом.

россияне не имеют никакого права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях собственных действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны - отметил Тихий.

Во вторник, 19 мая, стало известно, что истребитель НАТО сбил беспилотник над эстонским озером Выртсъярв. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, обломки упали возле деревни Каблакюла, пострадавших среди гражданского населения нет.

В воскресенье утром, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвийской Республики зафиксировали появление в воздушном пространстве страны вблизи российской границы беспилотника.

Еще ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке. Это произошло после того, как министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку из-за падения на нефтебазы двух украинских дронов, прилетевших из россии.