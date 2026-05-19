Сбитие дрона над Эстонией самолетом НАТО - спикер МИД Тихий прокомментировал ситуацию

$44.160.0951.410.15
ukenru
Эксклюзив
14:16 • 1810 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
14:00 • 4346 просмотра
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии
13:57 • 3408 просмотра
В Китае тайно обучали российских военных, и некоторые затем отправились на войну в Украине — Reuters
Эксклюзив
13:39 • 5748 просмотра
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
13:34 • 11518 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Эксклюзив
12:58 • 12274 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
11:36 • 11623 просмотра
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Эксклюзив
11:20 • 13846 просмотра
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
10:17 • 14268 просмотра
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
10:00 • 24885 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
4.6м/с
55%
748мм
Популярные новости
Атака рф затронула Бровары под Киевом19 мая, 06:55 • 13021 просмотра
Подростки расстреляли людей возле мечети Сан-Диего и покончили с собойVideo19 мая, 07:01 • 4688 просмотра
Глава Военного комитета НАТО назвал войну в Украине "жестокой" и предупредил о шторме на фоне кризисов в мире19 мая, 08:46 • 10890 просмотра
В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который зашел в подъезд за 15-летней девушкой и совершил развратные действия09:59 • 8042 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo13:19 • 9040 просмотра
публикации
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo13:54 • 4504 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?13:34 • 11518 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo13:19 • 9046 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
12:58 • 12274 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего10:00 • 24885 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Ханно Певкур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 25002 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 66508 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 66629 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 91411 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 90233 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Отопление
Фильм

Сбитие дрона над Эстонией самолетом НАТО - спикер МИД Тихий прокомментировал ситуацию

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Георгий Тихий извинился перед странами Балтии за дроны, которые рф перенаправляет своими РЭБ. Он опроверг использование их пространства для ударов по россии.

Сбитие дрона над Эстонией самолетом НАТО - спикер МИД Тихий прокомментировал ситуацию

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал сбитие дрона над территорией Эстонии - он извинился перед балтийскими странами за непреднамеренные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Детали

Тихий отметил, что россия продолжает перенаправлять украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии с помощью своих средств радиоэлектронной борьбы. Она делает это намеренно, сочетая эти действия с усилением пропаганды.

Наши профильные институции находились и находятся в тесном сотрудничестве, чтобы разобраться в каждом отдельном случае и найти пути предотвращения таких ситуаций, в частности при непосредственном участии наших экспертных групп

 - говорится в сообщении.

Спикер МИД подчеркнул: вопреки утверждениям российской пропаганды - ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия никогда не позволяли использовать свое воздушное пространство для ударов по россии. Украина никогда не обращалась к этим странам с подобным запросом.

россияне не имеют никакого права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях собственных действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны

 - отметил Тихий.

Контекст

Во вторник, 19 мая, стало известно, что истребитель НАТО сбил беспилотник над эстонским озером Выртсъярв. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, обломки упали возле деревни Каблакюла, пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним

В воскресенье утром, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвийской Республики зафиксировали появление в воздушном пространстве страны вблизи российской границы беспилотника.

Еще ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке. Это произошло после того, как министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку из-за падения на нефтебазы двух украинских дронов, прилетевших из россии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Министерство иностранных дел Украины
Латвия
Финляндия
Литва
Эстония
Украина