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Польша инвестирует более 650 млн евро в европейскую спутниковую систему IRIS2

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Польша подписала соглашение об инвестициях более 650 млн евро в спутниковую систему IRIS2. Страна станет одним из шести главных игроков в этой европейской группировке.

Польша инвестирует более 650 млн евро в европейскую спутниковую систему IRIS2

Польша инвестирует более 650 млн евро в европейскую спутниковую систему IRIS2. Соответствующее соглашение подписали министр внутренних дел Марцин Кервиньский и комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космического пространства Андрюс Кубилюс, сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Детали

Министр подчеркнул, что Польша "станет одним из шести главных игроков в контексте группировки IRIS2 в Европе". В то же время, по словам еврокомиссара, инвестируя в космическую отрасль, Польша инвестирует в безопасность, экономику и будущее, а подписание соглашения сделает страну опорой стратегии безопасной связи Европы.

Дополнительно

IRIS2 (Инфраструктура для обеспечения устойчивости, взаимосвязи и безопасности с помощью спутников) - это запланированная многоорбитальная спутниковая группировка, которая будет состоять из 290 спутников. Система будет поддерживать как гражданские, так и оборонные применения, обеспечивая безопасные услуги связи для ЕС и его государств-членов, а также широкополосный доступ для государственных органов, предприятий и европейских граждан.

Напомним

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности модернизировать МиГ-29 для Украины, но расходы должны покрыть Украина или союзники.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Андрюс Кубилюс
Микоян МиГ-29
Европейский Союз
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша