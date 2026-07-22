Польша инвестирует более 650 млн евро в европейскую спутниковую систему IRIS2. Соответствующее соглашение подписали министр внутренних дел Марцин Кервиньский и комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космического пространства Андрюс Кубилюс, сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Детали

Министр подчеркнул, что Польша "станет одним из шести главных игроков в контексте группировки IRIS2 в Европе". В то же время, по словам еврокомиссара, инвестируя в космическую отрасль, Польша инвестирует в безопасность, экономику и будущее, а подписание соглашения сделает страну опорой стратегии безопасной связи Европы.

Дополнительно

IRIS2 (Инфраструктура для обеспечения устойчивости, взаимосвязи и безопасности с помощью спутников) - это запланированная многоорбитальная спутниковая группировка, которая будет состоять из 290 спутников. Система будет поддерживать как гражданские, так и оборонные применения, обеспечивая безопасные услуги связи для ЕС и его государств-членов, а также широкополосный доступ для государственных органов, предприятий и европейских граждан.

Напомним

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности модернизировать МиГ-29 для Украины, но расходы должны покрыть Украина или союзники.