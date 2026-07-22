Польша инвестирует более 650 млн евро в европейскую спутниковую систему IRIS2
Киев • УНН
Польша подписала соглашение об инвестициях более 650 млн евро в спутниковую систему IRIS2. Страна станет одним из шести главных игроков в этой европейской группировке.
Польша инвестирует более 650 млн евро в европейскую спутниковую систему IRIS2. Соответствующее соглашение подписали министр внутренних дел Марцин Кервиньский и комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космического пространства Андрюс Кубилюс, сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.
Детали
Министр подчеркнул, что Польша "станет одним из шести главных игроков в контексте группировки IRIS2 в Европе". В то же время, по словам еврокомиссара, инвестируя в космическую отрасль, Польша инвестирует в безопасность, экономику и будущее, а подписание соглашения сделает страну опорой стратегии безопасной связи Европы.
Дополнительно
IRIS2 (Инфраструктура для обеспечения устойчивости, взаимосвязи и безопасности с помощью спутников) - это запланированная многоорбитальная спутниковая группировка, которая будет состоять из 290 спутников. Система будет поддерживать как гражданские, так и оборонные применения, обеспечивая безопасные услуги связи для ЕС и его государств-членов, а также широкополосный доступ для государственных органов, предприятий и европейских граждан.
Напомним
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности модернизировать МиГ-29 для Украины, но расходы должны покрыть Украина или союзники.