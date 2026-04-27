Графики отключений электроэнергии
Кубилюс призвал как можно скорее интегрировать Украину в рынок ЕС и оборонное пространство

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Андрюс Кубилюс призвал интегрировать Украину в рынок и оборонную систему ЕС. Он подчеркнул, что безопасность является ключевым условием для восстановления страны.

Кубилюс призвал как можно скорее интегрировать Украину в рынок ЕС и оборонное пространство

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Украину необходимо как можно скорее приобщить к единому рынку Европейского Союза и интегрировать в общую систему европейской безопасности. Об этом он сказал во время конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: измерение безопасности и обороны" в Жешуве, передает УНН.

По словам Кубилюса, Украина сегодня фактически защищает не только себя, но и всю Европу, поэтому ЕС должен действовать решительнее.

Мы понимаем, что Украина защищает Европу. Но именно поэтому мы должны спросить себя: достаточно ли делает Европа? 

– подчеркнул еврокомиссар.

Он подчеркнул, что восстановление Украины невозможно без компонента безопасности, а Киев должен получить достаточно ресурсов для достижения мира с позиции силы.

Мы не можем терять время. Украина должна быть интегрирована в экономическое пространство ЕС и европейскую оборонную систему 

– заявил Кубилюс.

По его словам, поддержка Украины должна продолжаться до достижения справедливого мира, поскольку поражение Киева обойдется Европе значительно дороже.

