Кубилюс призвал как можно скорее интегрировать Украину в рынок ЕС и оборонное пространство

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Украину необходимо как можно скорее приобщить к единому рынку Европейского Союза и интегрировать в общую систему европейской безопасности. Об этом он сказал во время конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: измерение безопасности и обороны" в Жешуве, передает УНН.

По словам Кубилюса, Украина сегодня фактически защищает не только себя, но и всю Европу, поэтому ЕС должен действовать решительнее.

Мы понимаем, что Украина защищает Европу. Но именно поэтому мы должны спросить себя: достаточно ли делает Европа?