Украина вошла в топ-10 торговых партнеров Польши по экспорту
Киев • УНН
Украина стала седьмым крупнейшим экспортным партнером Польши. Варшава первой внедрила для украинского бизнеса механизм торговли с отсрочкой платежа.
Украина занимает седьмое место среди крупнейших экспортных партнеров Польши. Об этом заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский во время конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: измерение безопасности и обороны" в Жешуве, передает УНН.
Детали
По словам Доманьского, Польша не ограничивается политической поддержкой Украины, а создает условия для ее экономической устойчивости и будущего развития.
Украина является седьмым крупнейшим экспортным партнером Польши. Мы имеем положительное торговое сальдо. Польские компании есть, могут и должны быть опорой экономического восстановления Украины
Министр подчеркнул, что российско-украинская война изменила подходы к экономической политике в Европе, а безопасность стала ее ключевым элементом.
"Без обеспечения безопасности наше европейское благосостояние и наши европейские ценности будут под угрозой", – отметил Доманьский.
Он добавил, что разделения между экономической политикой и политикой безопасности больше не существует.
"Оборона сегодня является фундаментом экономического роста", – подчеркнул польский чиновник.
Отдельно Доманьский обратил внимание на поддержку украинского бизнеса. По его словам, Польша первой в мире открыла для украинских предприятий механизм торговли с отсрочкой платежа через систему кредитного страхования.
"Украине нужна не только гуманитарная и военная помощь. Ей нужны условия для работы частного сектора, ведь именно он является основой жизнеспособности государства", – подчеркнул он.
Министр подытожил, что Варшава помогает Киеву не только политически, но и экономически.
"Польша создает условия для экономического функционирования Украины и фундамент ее будущего развития", – заявил Доманьский.
