От вооружения до киберзащиты: завтра стартует крупнейшая в оборонной сфере выставка Eurosatory-2026

$44.9351.84
ukenru
12:15 • 3560 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
09:15 • 12678 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
08:31 • 16681 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 15906 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 31023 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
13 июня, 15:55 • 53418 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13 июня, 13:50 • 61911 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 52059 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
13 июня, 09:17 • 50636 просмотра
США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
12 июня, 18:12 • 45907 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.2м/с
65%
743мм
Популярные новости
Социальный лифт в обмен на лояльность: россия «покупает» молодежь на оккупированных территориях — ЦПД14 июня, 04:15 • 8308 просмотра
Из-за вражеских атак в Сумской области погибли два человека и четверо раненыPhoto14 июня, 04:29 • 15002 просмотра
США и Иран планируют в воскресенье дистанционно заключить мирное соглашение — СМИ14 июня, 05:12 • 10629 просмотра
В России после атаки дронов загорелся один из крупнейших химкомбинатовVideo14 июня, 06:24 • 13101 просмотра
Зеленский показал отчеты, которые попадают путину на столPhoto09:36 • 5698 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 39065 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 61911 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 40953 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 50431 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 57578 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 37192 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 38845 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 46320 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 100877 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 85224 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Золото
The New York Times

От вооружения до киберзащиты: завтра стартует крупнейшая в оборонной сфере выставка Eurosatory-2026

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

В Париже стартует Eurosatory-2026 с участием 2000 компаний. Украина представит собственные ракеты, дроны и новейшие роботизированные системы.

От вооружения до киберзащиты: завтра стартует крупнейшая в оборонной сфере выставка Eurosatory-2026

Завтра, 15 июня, в Париже стартует одна из крупнейших и авторитетнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности Eurosatory-2026, пишет УНН.

На выставке будут представлены инновации от более чем 2000 компаний оборонной промышленности и индустрии национальной безопасности из более чем 60 стран.

Выставка, которая проводится раз в два года, считается одной из главных международных площадок для презентации новейших военных разработок и обсуждения будущего европейской безопасности. Eurosatory-2026 уже называют отражением новой реальности на фоне роста вызовов безопасности для Европы. Это первая выставка, которая пройдет после принятия ЕС плана "ReArm Europe", целью которого является мобилизация около 800 миллиардов евро в течение четырех лет для развития и модернизации европейской обороны. 

Особое внимание на нынешнем мероприятии будет уделено развитию высокотехнологичных решений для современного поля боя, системам противовоздушной и противоракетной обороны, спутниковой связи, кибербезопасности и защите критической инфраструктуры.

Один из девизов, под которым пройдет выставка, – "Многодоменное превосходство", что означает одновременный контроль и преимущество не только на земле или в воздухе, но и в космосе и киберпространстве. 

На Eurosatory будут представлены системы искусственного интеллекта, которые улучшают разведку в режиме реального времени, ускоряют процессы принятия решений и повышают точность ударов по стратегическим целям. ИИ фундаментально меняет структуру принятия военных решений, объединяя информацию, полученную из различных источников.

В этом году значительное внимание будет уделено беспилотным системам и средствам противодействия дронам. И здесь широко представлены украинские производители вооружения. Среди экспонатов, которые покажут украинские производители, — ударные и разведывательные беспилотники, проверенные в реальных боевых условиях. В частности, компания Skyeton представит беспилотный комплекс Raybird, имеющий более 350 тысяч часов боевого налета, а Ukrspecsystems – разведывательный БПЛА SHARK-M, способный работать на расстоянии до 180 километров от оператора. Также на выставке будут представлены ударные дроны, барражирующие боеприпасы и автономные системы нового поколения украинского производства.

Представит свои разработки и компания Fire Point. CEO и CTO компании Ирина Терех сообщила, что будут как основные продукты компании – FP-1, FP-2, FP-5, более известная как Flamingo, FP-7 (баллистическая ракета, производство которой на 90% локализовано в Украине) и FP-9, так и сателлитные продукты, в частности полетный контроллер для баллистики, и некоторые софтверные решения. Посетители увидят настоящие ракеты без навигации и без боевого заряда.

Кроме того, украинские производители покажут наземные роботизированные комплексы для логистики, эвакуации раненых, разминирования и выполнения боевых задач, а также новейшие образцы бронетехники, системы индивидуальной защиты военных, созданные на основе опыта полномасштабной войны.

Еще одна сфера, которая будет широко представлена на нынешней выставке, – космические технологии.  Спутниковая связь, геолокация, синхронизация GPS и мониторинг чувствительных зон являются неотъемлемыми компонентами современной организации вооруженных сил.    

Открывать  Eurosatory будет министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. В мероприятии также примут участие европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, вице-министр национальной обороны Литвы Виталия Зумериене, заместитель министра государственного имущества Польши Конрад Готота, начальник штаба армии Франции Пьер Шилль и командующий бельгийской армией Жан-Поль Боне.

С момента своего основания в 1967 году Eurosatory превратилась в одну из ключевых мировых площадок для демонстрации оборонных технологий и формирования международных партнерств в сфере безопасности. На фоне увеличения оборонных бюджетов европейских государств и активного переосмысления подходов к коллективной безопасности нынешняя выставка может стать важной площадкой для заключения новых контрактов, развития кооперации между производителями и обсуждения будущей архитектуры обороны Европы.

Евгений Царенко

Новости МираТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Эвакуация
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Ядерное оружие
Техника
Война в Украине
Андрюс Кубилиус
НАТО
Европейский Союз
Париж
Франция
Литва
Украина
Польша