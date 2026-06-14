От вооружения до киберзащиты: завтра стартует крупнейшая в оборонной сфере выставка Eurosatory-2026

Завтра, 15 июня, в Париже стартует одна из крупнейших и авторитетнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности Eurosatory-2026, пишет УНН.

На выставке будут представлены инновации от более чем 2000 компаний оборонной промышленности и индустрии национальной безопасности из более чем 60 стран.

Выставка, которая проводится раз в два года, считается одной из главных международных площадок для презентации новейших военных разработок и обсуждения будущего европейской безопасности. Eurosatory-2026 уже называют отражением новой реальности на фоне роста вызовов безопасности для Европы. Это первая выставка, которая пройдет после принятия ЕС плана "ReArm Europe", целью которого является мобилизация около 800 миллиардов евро в течение четырех лет для развития и модернизации европейской обороны.

Особое внимание на нынешнем мероприятии будет уделено развитию высокотехнологичных решений для современного поля боя, системам противовоздушной и противоракетной обороны, спутниковой связи, кибербезопасности и защите критической инфраструктуры.

Один из девизов, под которым пройдет выставка, – "Многодоменное превосходство", что означает одновременный контроль и преимущество не только на земле или в воздухе, но и в космосе и киберпространстве.

На Eurosatory будут представлены системы искусственного интеллекта, которые улучшают разведку в режиме реального времени, ускоряют процессы принятия решений и повышают точность ударов по стратегическим целям. ИИ фундаментально меняет структуру принятия военных решений, объединяя информацию, полученную из различных источников.

В этом году значительное внимание будет уделено беспилотным системам и средствам противодействия дронам. И здесь широко представлены украинские производители вооружения. Среди экспонатов, которые покажут украинские производители, — ударные и разведывательные беспилотники, проверенные в реальных боевых условиях. В частности, компания Skyeton представит беспилотный комплекс Raybird, имеющий более 350 тысяч часов боевого налета, а Ukrspecsystems – разведывательный БПЛА SHARK-M, способный работать на расстоянии до 180 километров от оператора. Также на выставке будут представлены ударные дроны, барражирующие боеприпасы и автономные системы нового поколения украинского производства.

Представит свои разработки и компания Fire Point. CEO и CTO компании Ирина Терех сообщила, что будут как основные продукты компании – FP-1, FP-2, FP-5, более известная как Flamingo, FP-7 (баллистическая ракета, производство которой на 90% локализовано в Украине) и FP-9, так и сателлитные продукты, в частности полетный контроллер для баллистики, и некоторые софтверные решения. Посетители увидят настоящие ракеты без навигации и без боевого заряда.

Кроме того, украинские производители покажут наземные роботизированные комплексы для логистики, эвакуации раненых, разминирования и выполнения боевых задач, а также новейшие образцы бронетехники, системы индивидуальной защиты военных, созданные на основе опыта полномасштабной войны.

Еще одна сфера, которая будет широко представлена на нынешней выставке, – космические технологии. Спутниковая связь, геолокация, синхронизация GPS и мониторинг чувствительных зон являются неотъемлемыми компонентами современной организации вооруженных сил.

Открывать Eurosatory будет министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. В мероприятии также примут участие европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, вице-министр национальной обороны Литвы Виталия Зумериене, заместитель министра государственного имущества Польши Конрад Готота, начальник штаба армии Франции Пьер Шилль и командующий бельгийской армией Жан-Поль Боне.

С момента своего основания в 1967 году Eurosatory превратилась в одну из ключевых мировых площадок для демонстрации оборонных технологий и формирования международных партнерств в сфере безопасности. На фоне увеличения оборонных бюджетов европейских государств и активного переосмысления подходов к коллективной безопасности нынешняя выставка может стать важной площадкой для заключения новых контрактов, развития кооперации между производителями и обсуждения будущей архитектуры обороны Европы.