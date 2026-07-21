Президент подписал закон об обновлении правил органического производства по стандартам ЕС
Киев • УНН
Президент подписал закон №4921-IX, который гармонизирует правила органического рынка с требованиями ЕС. Документ вводит новую систему контроля и упрощает выход украинских производителей на рынок ЕС.
Президент Украины подписал закон №4921-IX «О государственном регулировании органического производства, оборота и маркировки органической продукции», который гармонизирует правила функционирования органического рынка с требованиями Европейского Союза. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.
Детали
Документ имплементирует европейские нормы по органическому производству, контролю и маркировке продукции, а также является частью выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.
Закон вводит новую систему государственного контроля через уполномоченные органы сертификации под надзором государства, гармонизирует требования к производству и маркировке со стандартами ЕС, расширяет перечень органической продукции, вводит групповую сертификацию и создает новые государственные реестры.
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В Минагрополитики отмечают, что нововведения упростят украинским производителям выход на рынок ЕС, уменьшат бюрократические барьеры и усилят доверие к украинской органической продукции.
Принятие этого закона – это важный шаг к обновлению правил функционирования рынка органической продукции и укреплению доверия к украинской органике на международных рынках
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