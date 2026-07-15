Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Европы президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Киеве. Также Президент утвердил устав ордена Европы, передает УНН со ссылкой на президентские указы.

Детали

За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами постановляю: наградить орденом Европы Урсулу фон дер Ляйен - президента Европейской Комиссии - говорится в указе №605/2026

Дополнение

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает установление в Украине новой государственной награды - "Орден Европы", которым будут отмечаться лица за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Проект закона 14 июля был подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а сегодня, 15 июля, Президент Зеленский подписал закон.

В Украине будет новая государственная награда "Орден Европы" - парламент принял решение

Указом Президента №599/2026 был утвержден устав ордена Европы; рисунок знака ордена Европы; рисунок звезды ордена Европы; рисунки миниатюры знака ордена Европы и планки ордена Европы.

Кабинету министров Украины обеспечить в установленном порядке вместе с Государственным управлением делами при участии Национального банка Украины изготовление ордена Европы, атрибутов к нему и документов, удостоверяющих награждение им, решив вопрос относительно финансового обеспечения соответствующих мероприятий - говорится в указе.

Как указывается в указе, орден Европы учрежден для награждения лиц за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.

Им могут быть награждены граждане Украины и иностранцы. Награждение производится указом Президента Украины. Отмечается, что одно и то же лицо не может быть дважды награждено орденом, а также он может быть присвоен посмертно.

Девиз ордена Европы – "Nobiscum stetit. Historia meminit" ("Стоял с нами. История помнит").

Лицу, награжденному орденом Европы, вручаются знак ордена, звезда ордена, миниатюра знака ордена, планка ордена и орденская книжка в футляре.

Знак ордена Европы изготавливается из серебра с покрытием гальваническим золотом и имеет форму объемной двусторонней двенадцатилучевой звезды, покрытой эмалью белого цвета, на остриях лучей которой - декоративные шарики.

Между лицевой и оборотной сторонами звезды помещен диск, покрытый эмалью синего цвета. Диск с обеих сторон имеет по две каймы, пространство между которыми покрыто эмалью белого цвета. Между лучами двенадцатилучевой звезды с обеих сторон на синем эмалевом фоне по двенадцать малых пятилучевых звезд.

На лицевой и оборотной сторонах знака ордена в центре помещены овальные медальоны с изображением знака Княжеской Державы Владимира Великого.

Медальон на лицевой стороне знака ордена Европы покрыт эмалью синего цвета, имеет две каймы, пространство между которыми покрыто эмалью черного цвета. По краю внешней каймы - декоративные шарики.

Медальон на оборотной стороне знака ордена Европы имеет две каймы, пространство между которыми покрыто эмалью черного цвета, на фоне которой размещены надписи "NOBISCUM STETIT" (по кругу сверху) и "HISTORIA MEMINIT" (по кругу снизу).

Знак Княжеского Государства Владимира Великого изображен в обрамлении пшеничного колоса и дубовой ветви, которые перевязаны в основании лентой с бантом. В верхней части медальона выгравирован номер знака ордена Европы.

В верхней части знака ордена Европы овальное звено, покрытое эмалью синего цвета. На звене с обеих сторон стилизованное изображение Древа Жизни в обрамлении декоративных точек.

Звезда ордена Европы изготавливается из серебра с покрытием гальваническим золотом и имеет двенадцать расходящихся лучей, концы которых раздвоены и украшены декоративными шариками. Лучи покрыты эмалью синего цвета, на их поверхности выделены дополнительные лучи с острыми концами. Посередине звезды ордена Европы круглый медальон, в центральной части которого изображен знак Княжеского Государства Владимира Великого в обрамлении пшеничного колоса и дубовой ветви, перевязанных в основании лентой с бантом. Над изображением знака Княжеского Государства Владимира Великого - прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами.

Медальон обрамлен декоративными точками и имеет три ободка, которые образуют широкое внешнее и узкое внутреннее кольца. Внешнее кольцо покрыто эмалью синего цвета, на нем изображено двенадцать малых пятиконечных звезд. Внутреннее кольцо покрыто эмалью черного цвета.

Знак ордена Европы

Звезда ордена Европы

Миниатюра знака ордена Европы и планки ордена Европы

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.