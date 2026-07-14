В Украине будет новая государственная награда "Орден Европы" - парламент принял решение
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о новой награде "Орден Европы" за заслуги в евроинтеграции. За инициативу Зеленского проголосовал 271 депутат.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий учреждение в Украине новой государственной награды - «Орден Европы», которой будут отмечаться лица за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, решение приняли на заседании парламента, передает корреспондент УНН.
Детали
Законопроект №15359 «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О государственных наградах Украины», поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, во втором чтении поддержали 271 народных депутатов.
Рада также 245 голосами «за» проголосовала за поручение главе ВР Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать законопроект.
В соответствии с законопроектом, предлагается установить в Украине новую государственную награду - «Орден Европы».
Наградой будут отмечаться лица за значительные личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами.
Напомним
В День Конституции Украины 28 июня в Верховную Раду от Президента Украины поступил законопроект об установлении новой государственной награды - «Ордена Европы».