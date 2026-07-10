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Украина привлекла 3,3 млрд долларов от Всемирного банка

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета в условиях военного положения.

Украина привлекла 3,3 млрд долларов от Всемирного банка

Украина привлекла 3,35 млрд долларов по соглашению от Всемирного банка в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

В Государственный бюджет поступило 3,35 млрд долларов в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора, реализуемой совместно с Всемирным банком. Это стало результатом соглашений, которые Украина и Всемирный банк подписали 24 июня на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) 

- сообщила Свириденко. 

По ее словам, средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета в условиях военного положения.

Премьер также подчеркнула, что это финансирование стало возможным благодаря масштабному пакету реформ. Для выполнения условий программы правительство и Верховная Рада приняли 13 законов и 7 подзаконных нормативно-правовых актов.

Изменения охватили ключевые сферы: совершенствование системы публичных закупок, развитие факторинга, интеграцию энергетических рынков с ЕС, трансформацию аграрного сектора, поддержку ветеранского предпринимательства, развитие жилищной политики, модернизацию дошкольного и профессионального образования, а также восстановление системы экологического мониторинга выбросов парниковых газов. Следующий этап программы предусматривает привлечение еще 1 млрд долларов до конца 2026 года после выполнения определенных условий 

- добавила Свириденко. 

Напомним 

За итогами Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске удалось привлечь более 550 млн евро международной помощи для подготовки украинской энергетики к следующему отопительному сезону. 

Павел Башинский

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