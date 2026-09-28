Украина не видит перспектив прекращения огня в Черном море в ближайшие месяцы — Bloomberg

Украина не видит никаких позитивных признаков того, что в ближайшие месяцы может быть заключено соглашение о прекращении огня, которое охватывало бы экспорт зерна через Чёрное море, поскольку удары в этом регионе существенно ограничили способность страны экспортировать продукцию, жизненно важную для мировых поставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, пишет УНН.

К сожалению, трудно представить какие-либо возможные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы. Мы действительно должны готовиться к тому, что ситуация останется такой же критической, как сейчас - заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью в Брюсселе.

Высоцкий сообщил, что страны, содействующие переговорам, проинформировали Украину о том, что россия в настоящее время отклонила все предложения партнёров Киева; он добавил, что "были испробованы все возможные варианты, но никаких результатов" пока достичь не удалось.

Как отмечает издание, усиление ударов между россией и Украиной, на долю которых приходится более четверти мировых поставок пшеницы, привело к росту мировых цен на зерно в то время, когда европейские фермеры также сталкиваются с последствиями экстремальных погодных явлений. Возможность переговоров о разрешении экспорта зерна в рамках ограниченного прекращения огня или моратория на удары в этом месяце помогла снизить цены. Турция была одной из стран, заявлявших о попытках восстановить зерновой коридор для обеспечения такого экспорта.

Высоцкий заявил, что Украина увеличила объёмы экспорта по альтернативным маршрутам, обходящим Чёрное море. В настоящее время по ним осуществляется 45% необходимых перевозок. В то же время, по оценке Украины, по этим маршрутам можно экспортировать максимум 50% сельскохозяйственной продукции. Это означает, что существует риск того, что около 30 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции не будет экспортировано из страны в течение этого маркетингового года.

Он также отметил, что в августе Украина также обратилась с просьбой увеличить установленные ЕС беспошлинные квоты на 2027 год для биоэтанола и сахара, стремясь нарастить экспорт продукции, необходимой блоку. Если этот вопрос будет решён без проблем, страна обратится с просьбой увеличить квоты и на другие виды сельскохозяйственной продукции.

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