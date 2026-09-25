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Зеленский: Украина предложила зеркальное прекращение огня в Чёрном море, ждёт ответа

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Египет, Индия, Турция и страны Ближнего Востока предложили разблокировать Чёрное море. Украина ждёт ответа россии.

Зеленский: Украина предложила зеркальное прекращение огня в Чёрном море, ждёт ответа

Украина получила предложения от Египта, Индии, Турции и стран Ближнего Востока по разблокированию Чёрного моря. В ответ Киев предложил зеркальное прекращение огня в Чёрном море. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам 25 сентября, передаёт УНН.

Детали

"Египет, Индия, Турция и представители Ближнего Востока. У меня были отдельные разговоры с руководителями государств, а также Министерство иностранных дел в соответствии со своими коллегами в этих странах проводило переговоры. Это запрос этих стран к нам, и, если честно, — это также и наш запрос, чтобы разблокировать Чёрное море", — заявил Президент.

По словам Владимира Зеленского, Украина предложила зеркальное прекращение огня в Чёрном море, чтобы обеспечить беспрепятственную перевозку товаров

Были предложения от стран — мы сказали: давайте зеркальное прекращение огня в Чёрном море для того, чтобы товары, безусловно, прежде всего агропромышленного комплекса могли беспроблемно доставляться в соответствующие страны, ну и в другие страны, но именно от этих стран были предложения. Мы получили положительную реакцию от этих стран. Некоторые страны обращались к нам со своим форматом — как это должно быть. Даже в письменном виде. Я рассмотрел, всё абсолютно справедливо. Сейчас мы ждём от этих стран, которые должны были контактировать после нас или параллельно контактировать с российской стороной. Пока что ответа мы не получили

— подчеркнул Президент.

Напомним

Блокада судоходства в Чёрном море всё сильнее нарушает мировые поставки зерна и вынуждает крупнейших импортёров искать альтернативных поставщиков. россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, поэтому дальнейшее обострение может вызвать новый скачок цен на продовольствие.

Алла Киосак

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