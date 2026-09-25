Зеленський: Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, чекає відповіді

Україна отримала пропозиції від Єгипту, Індії, Туреччини та країн Близького Сходу щодо розблокування Чорного моря. У відповідь Київ запропонував дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам 25 вересня, передає УНН.

"Єгипет, Індія, Туреччина і представники Близького Сходу. У мене були окремі розмови з керівництвом держав, а також Міністерство закордонних справ відповідно зі своїми колегами в цих країнах мали перемовини. Це запит цих країн до нас, і, якщо чесно, - це запит і наш також, щоб розблокувати Чорне море", – заявив Президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити безперешкодне перевезення товарів

Були пропозиції від країн - ми сказали: давайте дзеркальне припинення вогню в Чорному морі для того, щоби товари, безумовно, передусім агропромислового комплексу могли безпроблемно доставлятись в відповідні країни, ну, і в інші країни, але саме від цих країн були пропозиції. Ми отримали позитив від цих країн. Деякі країни до нас звертались зі своїм форматом - як це має бути. Навіть письмово. Я розглядав, усе абсолютно справедливо. Ми зараз чекаємо від цих країн, які повинні були контактувати після нас або паралельно контактувати з російською стороною. Поки що відповіді ми не отримали