Зеленський: Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, чекає відповіді
Київ • УНН
Єгипет, Індія, Туреччина та країни Близького Сходу запропонували розблокувати Чорне море. Україна чекає відповіді росії.
Україна отримала пропозиції від Єгипту, Індії, Туреччини та країн Близького Сходу щодо розблокування Чорного моря. У відповідь Київ запропонував дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам 25 вересня, передає УНН.
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"Єгипет, Індія, Туреччина і представники Близького Сходу. У мене були окремі розмови з керівництвом держав, а також Міністерство закордонних справ відповідно зі своїми колегами в цих країнах мали перемовини. Це запит цих країн до нас, і, якщо чесно, - це запит і наш також, щоб розблокувати Чорне море", – заявив Президент.
За словами Володимира Зеленського, Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити безперешкодне перевезення товарів
Були пропозиції від країн - ми сказали: давайте дзеркальне припинення вогню в Чорному морі для того, щоби товари, безумовно, передусім агропромислового комплексу могли безпроблемно доставлятись в відповідні країни, ну, і в інші країни, але саме від цих країн були пропозиції. Ми отримали позитив від цих країн. Деякі країни до нас звертались зі своїм форматом - як це має бути. Навіть письмово. Я розглядав, усе абсолютно справедливо. Ми зараз чекаємо від цих країн, які повинні були контактувати після нас або паралельно контактувати з російською стороною. Поки що відповіді ми не отримали
Нагадаємо
Блокада судноплавства у Чорному морі дедалі сильніше порушує світові поставки зерна та змушує найбільших імпортерів шукати альтернативних постачальників. росія та Україна забезпечують понад чверть світової торгівлі пшеницею, тому подальше загострення може спричинити новий стрибок цін на продовольство.