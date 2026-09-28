Україна не бачить перспектив припинення вогню в Чорному морі найближчими місяцями - Bloomberg

Україна не вбачає жодних позитивних ознак того, що найближчими місяцями може бути укладено угоду про припинення вогню, яка б охоплювала експорт зерна через Чорне море, оскільки удари в цьому регіоні суттєво обмежили здатність країни експортувати продукцію, життєво важливу для світових постачань. Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на заяву міністра аграрної політики України Тараса Висоцького, пише УНН.

На жаль, важко уявити будь-які можливі рішення з цього питання найближчими місяцями. Ми маємо справді готуватися до того, що ситуація залишатиметься такою ж критичною, як зараз - заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький в інтерв’ю в Брюсселі.

Висоцький повідомив, що країни, які сприяють переговорам, поінформували Україну про те, що росія наразі відхилила всі пропозиції партнерів Києва; він додав, що "було випробувано всі можливі варіанти, але жодних результатів" поки що не досягнуто.

Як зазначає виданн, посилення ударів між росією та Україною, на які припадає понад чверть світових поставок пшениці, призвело до зростання світових цін на зерно в той час, коли європейські фермери також стикаються з наслідками екстремальних погодних явищ. Можливість переговорів щодо дозволу експорту зерна в рамках обмеженого припинення вогню або мораторію на удари цього місяця допомогла знизити ціни. Туреччина була однією з країн, які заявляли про спроби відновити зерновий коридор для забезпечення такого експорту.

Висоцький заявив, що Україна збільшила обсяги експорту альтернативними маршрутами, що обходять Чорне море. Наразі ними здійснюється 45% необхідних перевезень. Водночас, за оцінкою України, цими маршрутами можна експортувати максимум 50% аграрної продукції. Це означає, що існує ризик, що близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції не буде експортовано з країни протягом цього маркетингового року.

Він також зазначив, що у серпні Україна також звернулася з проханням збільшити встановлені ЄС безмитні квоти на 2027 рік для біоетанолу та цукру, прагнучи наростити експорт продукції, яка потрібна блоку. Якщо це питання буде вирішено без проблем, країна звернеться з проханням збільшити квоти і на інші види сільськогосподарської продукції.

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