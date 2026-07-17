Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ

Кабинет министров восстановил Министерство аграрной политики и продовольствия, которое возглавил Тарас Высоцкий, а также образовал Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц, которое возглавил Виталий Безгин. Об этом передает УНН со ссылкой на правительственное постановление №963.

Детали

В соответствии с постановлением, правительство переименовало:

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в Министерство экономики и окружающей среды Украины;

Министерство развития общин и территорий Украины в Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Также правительство образовало Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Кабмин отменил постановление о ликвидации Министерства аграрной политики и продовольства.

"Установить, что обеспечение деятельности Министерства экономики и окружающей среды, Министерства аграрной политики и продовольства, Министерства по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту в 2026 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерства развития общин и территорий", - отмечается в постановлении.

Указанным министерствам поручено в течение двух недель обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Кабмина проектов положений о соответствующих министерствах; предложений о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из данного постановления.

Дополнение

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была уволена с этой должности.

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Министерство экономики и окружающей среды возглавил Александр Кравченко. Министерство аграрной политики и продовольствия возглавил Тарас Высоцкий.

Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц возглавил Виталий Безгин.

В июле прошлого года Кабинет министров ликвидировал Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Функции ликвидированных министерств выполняло Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Сегодня Корецкий заявлял, что началась реорганизация структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - отмечал Корецкий.