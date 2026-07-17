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Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ

Киев • УНН

 • 3758 просмотра

Правительство восстановило Министерство аграрной политики и продовольства во главе с Тарасом Высоцким. Также создано Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ, которое возглавил Виталий Безгин.

Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ

Кабинет министров восстановил Министерство аграрной политики и продовольствия, которое возглавил Тарас Высоцкий, а также образовал Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц, которое возглавил Виталий Безгин. Об этом передает УНН со ссылкой на правительственное постановление №963.

Детали 

В соответствии с постановлением, правительство переименовало: 

  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в Министерство экономики и окружающей среды Украины;
    • Министерство развития общин и территорий Украины в Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

      Также правительство образовало Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. 

      Кроме того, Кабмин отменил постановление о ликвидации Министерства аграрной политики и продовольства.

      "Установить, что обеспечение деятельности Министерства экономики и окружающей среды, Министерства аграрной политики и продовольства, Министерства по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту в 2026 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерства развития общин и территорий", - отмечается в постановлении. 

      Указанным министерствам поручено в течение двух недель обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Кабмина проектов положений о соответствующих министерствах; предложений о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из данного постановления.

      Дополнение

      Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была уволена с этой должности.

      Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. 

      Министерство экономики и окружающей среды возглавил Александр Кравченко. Министерство аграрной политики и продовольствия возглавил Тарас Высоцкий. 

      Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц возглавил Виталий Безгин.

      В июле прошлого года Кабинет министров ликвидировал Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Функции ликвидированных министерств выполняло Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. 

      Сегодня Корецкий заявлял, что началась реорганизация структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

      "Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - отмечал Корецкий. 

      Павел Башинский

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