82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день

28 октября Украина отмечает 82-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов. В 1944 году наступление Красной армии завершалось на западных рубежах современной Украины. Однако исторические испытания для нашего народа на этом не закончились. Бои продолжались и в ноябре, миллионы украинцев не пережили Вторую мировую войну, а возвращение советской власти не только отсрочило обретение независимости.

УНН сегодня рассказывает, как происходило изгнание нацистов, почему историки сомневаются относительно даты 28 октября и какую цену заплатила Украина.

Памятную дату установили указом президента Виктора Ющенко в 2009 году под официальным названием "День освобождения Украины от фашистских захватчиков". Но Украинский институт национальной памяти (УИНП) рекомендует другую формулировку — "изгнание нацистских оккупантов из Украины". Объясняют это тем, что она точнее описывает события, поскольку исчезновение нацистской оккупационной администрации не принесло украинцам политической свободы.

Как нацистские войска изгнали из Украины

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Часть украинских земель уже тогда оказалась в зоне боевых действий. В июне 1941 года нацистская Германия напала на СССР. В течение следующего года немецкие войска и их союзники оккупировали всю территорию современной Украины. Установление оккупационного режима сопровождалось массовыми расстрелами, принудительным трудом, грабежами и уничтожением целых населённых пунктов.

Первые попытки Красной армии перейти в контрнаступление потерпели неудачу. После поражений советских войск под Харьковом и в Крыму в 1942 году положение оставалось критическим. Перелом наступил в 1943-м. После Сталинградской и Курской битв советские силы развернули масштабное наступление. 23 августа 1943 года нацистские войска окончательно вытеснили из Харькова, осенью началась битва за Днепр, а 6 ноября Красная армия заняла Киев.

В 1944 году боевые действия переместились на Правобережье, юг и запад Украины. Днепровско-Карпатская наступательная операция открыла путь к западным областям, 10 апреля нацистов изгнали из Одессы, в мае завершились бои за Крым. 27 июля советские войска вошли во Львов. Осенью наступление продолжалось в Закарпатье: 27 октября они заняли Ужгород, на следующий день подошли к Чопу.

В разгроме нацистской Германии участвовали миллионы украинцев. Они служили в Красной армии, армиях других государств антигитлеровской коалиции, действовали в подполье и партизанских отрядах. Отдельной страницей стала борьба участников украинского освободительного движения, в частности УПА, которые выступали против нацистской оккупации, одновременно стремясь к созданию независимого государства.

Почему днём освобождения считают именно 28 октября

Дату 28 октября часто называют днём окончательного изгнания нацистов. Однако, по данным УИНП, в этот день 1944 года советские военные лишь вышли к Чопу и начали бои за город. На отдельных участках Закарпатья боевые действия продолжались до 25–26 ноября. Поэтому дата имеет мемориальное значение, но не совпадает с фактическим завершением изгнания оккупантов с территории Украины в современных границах. Путаница связана также с изменением границ. В 1944 году Закарпатье ещё не входило в состав УССР: этот регион присоединили к советской Украине в 1945 году по договору с Чехословакией. Поэтому в советской традиции сначала фигурировало 8 октября, а позднее празднование связали с октябрьскими боями в Закарпатье.

Несмотря на дискуссии историков, президентский указ № 836/2009, установивший 28 октября памятным днём, остаётся действующим.

Цена победы: миллионы погибших украинцев и разрушенная страна

По оценкам, которые приводит УИНП, прямые людские потери Украины во Второй мировой войне составили около восьми миллионов человек: примерно три миллиона военнослужащих и пять миллионов гражданских. Отметим, что речь идёт о людях, связанных с Украиной, различных национальностей, а не только об этнических украинцах. Точные цифры остаются предметом исторических и демографических исследований.

Еще большими были общие демографические потери. Согласно подсчетам, обнародованным УИНП, они достигли примерно 10,4 миллиона человек, из которых около 2,4 миллиона — дети, не родившиеся из-за войны.

Среди самых страшных преступлений нацистского режима — Холокост. На оккупированной территории Украины были уничтожены сотни еврейских общин, а число убитых евреев, по оценкам историков, достигает примерно полутора миллионов. Одним из символов этого преступления стал Бабий Яр в Киеве. Массовым преследованиям и убийствам также подвергались рома, военнопленные и другие группы населения. Более двух миллионов человек из Украины вывезли на принудительные работы в Третий рейх.

Война разрушила также экономическую основу страны. По данным УИНП, в результате боевых действий и карательных операций пострадали или были уничтожены около 700 городов, 28 тысяч сел и 16 тысяч предприятий.

Принесло ли изгнание нацистов свободу в Украину

Устранение нацистского режима означало конец его политики террора на украинских землях. Однако государственной независимости Украина не получила. Ее территория вновь оказалась под контролем СССР, где сохранялись однопартийная диктатура, цензура и карательная система. Возвращение советской власти сопровождалось репрессиями против реальных и предполагаемых противников режима, проверками бывших военнопленных и принудительных рабочих. В мае 1944 года советская власть депортировала крымскотатарский народ из Крыма. В западных областях продолжалось противостояние с украинским подпольем, происходили массовые аресты и выселения семей. Послевоенный голод 1946–1947 годов принес новые человеческие потери.

Именно поэтому историки сейчас различают изгнание конкретного оккупанта и освобождение государства. Как подчеркивает УИНП, возможность самостоятельно определять политическое будущее Украина обрела лишь после провозглашения независимости 24 августа 1991 года.

Вторая мировая и российско-украинская война: параллели и различия

После начала российской агрессии история Второй мировой войны обрела новое звучание. Оккупация украинских городов, убийства гражданских, принудительные перемещения населения и попытки навязать подконтрольную власть напоминают о том, какую опасность представляет насильственное лишение людей права на собственное государство.

Российская пропаганда активно использует память о победе над нацизмом, представляя современную агрессию как борьбу с якобы "нацизмом" в Украине. Историки предостерегают от такого подхода: память о жертвах Второй мировой войны не может служить оправданием нового вторжения.

Как Украина чтит память погибших и пострадавших спустя 82 года

28 октября остается официальной памятной датой, однако ее современное осмысление все больше связано с историями конкретных людей.

В Украине сохраняют воинские захоронения и мемориалы, исследуют архивы, собирают свидетельства семей, проводят уроки исторической памяти и тематические выставки. Почести воздаются как фронтовикам, оставшимся в живых, так и погибшим гражданским, жертвам Холокоста, "остарбайтерам" и тем, кто пережил оккупацию.

Важной частью этой работы стало переосмысление советских символов и формулировок. УИНП подчеркивает: помнить вклад украинцев в победу над нацизмом можно без воспроизведения мифа о едином "народе-победителе" и без замалчивания преступлений сталинского режима.

В 2026 году годовщина приходится на время новой войны за независимость Украины. Она напоминает, что за каждой датой в календаре стоят судьбы людей, а победа над одним оккупационным режимом не гарантирует свободу навсегда.