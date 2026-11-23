В заснеженных Карпатах ударил 11-градусный мороз: появились фото
Киев • УНН
Утром 23 ноября на горе Пип Иван было -11°C, облачно и ветрено. Ветер северо-восточный, 5 м/с.
На заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром 23 ноября ударил 11-градусный мороз, пишет УНН со ссылкой на данные горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
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Как сообщается, на 10 часов 23 ноября на горе Поп Иван сохранялась облачная погода. Наблюдался северо-восточный ветер 5 м/с.
"Температура воздуха -11°С", — говорится в сообщении.
Добавим, это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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Накануне спасатели сообщали о шторме в высокогорье. А также о том, что выпало "довольно много снега".
По данным Агентства восстановления, занимающегося дорогами, согласно прогнозам синоптиков, сегодня в ряде регионов ожидается ухудшение погодных условий: значительные дожди, местами мокрый снег с образованием снежного покрова до 8 см и порывы ветра до 20 м/с. Такие погодные условия могут осложнять движение транспорта и ухудшать видимость на дорогах.
По состоянию на утро 23 ноября, по данным агентства, проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен. Дорожные службы мониторят состояние дорожного покрытия и готовы оперативно реагировать на возможные осложнения движения из-за непогоды.