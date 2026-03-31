Подсанкционный танкер с российской нефтью прибыл на Кубу с согласия США

31 марта российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тысячами баррелей сырой нефти на борту пришвартовался в кубинском порту Матансас. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Подробности

Куба ранее получала большую часть своей нефти из Венесуэлы, но эти поставки прекратились после того, как США атаковали страну и арестовали ее лидера Николаса Мадуро в начале января.

Во вторник российский танкер прибыл в кубинский порт Матансас с 730 000 баррелей нефти, что стало первым случаем за три месяца, когда нефтяной танкер достиг острова. Администрация президента Дональда Трампа разрешила танкеру «Анатолий Колодкин» пройти, несмотря на действующую энергетическую блокаду США.

Прибытие судна приветствовали кубинцы, в том числе министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы Висенте де ла О Леви. Нехватка топлива усугубила экономический кризис, что привело к длительным отключениям электроэнергии и серьезному дефициту продуктов питания и медикаментов.

Отмечается, что Куба производит лишь около 40% необходимого топлива и зависит от импорта для обеспечения энергосети. По оценкам экспертов, поставка может дать около 180 000 баррелей дизельного топлива — достаточно для удовлетворения ежедневных потребностей Кубы в течение 9–10 дней.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером, 29 марта, заявил, что у него «нет проблем» с тем, что российский нефтяной танкер у побережья Кубы доставляет помощь на остров, оказавшийся в тяжелом положении из-за нефтяной блокады США, и отверг идею о том, что разрешение судну добраться до Кубы поможет главе кремля владимиру путину.

Трамп и госсекретарь США Марко Рубио настаивали на изменениях в политике и управлении Кубой, при этом обе стороны признали, что переговоры продолжаются, поскольку экономический и энергетический кризисы на острове углубляются.