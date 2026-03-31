Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Подсанкционный танкер с российской нефтью прибыл на Кубу с согласия США

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Танкер с 730 тысячами баррелей нефти прибыл в порт Матансас, несмотря на блокаду. Дональд Трамп разрешил поставку для облегчения энергетического кризиса на острове.

Подсанкционный танкер с российской нефтью прибыл на Кубу с согласия США

31 марта российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тысячами баррелей сырой нефти на борту пришвартовался в кубинском порту Матансас. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Куба ранее получала большую часть своей нефти из Венесуэлы, но эти поставки прекратились после того, как США атаковали страну и арестовали ее лидера Николаса Мадуро в начале января.

Во вторник российский танкер прибыл в кубинский порт Матансас с 730 000 баррелей нефти, что стало первым случаем за три месяца, когда нефтяной танкер достиг острова. Администрация президента Дональда Трампа разрешила танкеру «Анатолий Колодкин» пройти, несмотря на действующую энергетическую блокаду США.

Прибытие судна приветствовали кубинцы, в том числе министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы Висенте де ла О Леви. Нехватка топлива усугубила экономический кризис, что привело к длительным отключениям электроэнергии и серьезному дефициту продуктов питания и медикаментов.

Отмечается, что Куба производит лишь около 40% необходимого топлива и зависит от импорта для обеспечения энергосети. По оценкам экспертов, поставка может дать около 180 000 баррелей дизельного топлива — достаточно для удовлетворения ежедневных потребностей Кубы в течение 9–10 дней.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером, 29 марта, заявил, что у него «нет проблем» с тем, что российский нефтяной танкер у побережья Кубы доставляет помощь на остров, оказавшийся в тяжелом положении из-за нефтяной блокады США, и отверг идею о том, что разрешение судну добраться до Кубы поможет главе кремля владимиру путину.

Трамп и госсекретарь США Марко Рубио настаивали на изменениях в политике и управлении Кубой, при этом обе стороны признали, что переговоры продолжаются, поскольку экономический и энергетический кризисы на острове углубляются.

Ольга Розгон

