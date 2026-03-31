$43.800.0450.310.17
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
75%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Дональд Трамп
Тімур Міндіч
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Польща
Іран
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo31 березня, 11:59 • 16884 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto31 березня, 11:46 • 14639 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 49515 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 38391 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 34095 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

До Куби прибув підсанкційний танкер із російською нафтою за згоди США

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Танкер із 730 тисячами барелів нафти прибув до порту Матансас попри блокаду. Дональд Трамп дозволив поставку для полегшення енергетичної кризи на острові.

31 березня до кубинського порту Матансас пришвартувався російський танкер Anatoly Kolodkin із 730 тисячами барелів сирої нафти на борту. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Куба раніше отримувала більшість своєї нафти з Венесуели, але ці поставки припинилися після того, як США атакували країну та заарештували її лідера Ніколаса Мадуро на початку січня.

У вівторок російський танкер прибув у кубинський порт Матансас із 730 000 барелів нафти, що стало першим випадком за три місяці, коли нафтовий танкер досяг острова. Адміністрація президента Дональда Трампа дозволила танкеру Анатолій Колодкін пройти, незважаючи на діючу енергетичну блокаду США.

Прибуття судна привітали кубинці, зокрема міністр енергетики та гірничої промисловості Куби Вісенте де ла О Леві. Нестача пального посилила економічну кризу, що призвела до тривалих відключень електроенергії та серйозного дефіциту продуктів харчування та медикаментів.

Зазначається, що Куба виробляє лише близько 40% необхідного пального і залежить від імпорту для забезпечення енергомережі. За оцінками експертів, поставка може дати близько 180 000 барелів дизельного пального — достатньо для задоволення щоденних потреб Куби протягом 9–10 днів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у неділю ввечері, 29 березня, заявив, що в нього "немає проблем" з тим, що російський нафтовий танкер біля узбережжя Куби доставляє допомогу на острів, який опинився у тяжкому становищі через нафтову блокаду США, і відкинув ідею про те, що дозвіл судну дістатися Куби допоможе главі кремля володимиру путіну.

Трамп і держсекретар США Марко Рубіо тиснули на зміни політики та управління Кубою, водночас обидві сторони визнали, що переговори тривають, оскільки економічна та енергетична кризи на острові поглиблюються.

Ольга Розгон

Світ
Санкції
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Володимир Путін
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Куба
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки