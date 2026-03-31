До Куби прибув підсанкційний танкер із російською нафтою за згоди США

31 березня до кубинського порту Матансас пришвартувався російський танкер Anatoly Kolodkin із 730 тисячами барелів сирої нафти на борту. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Куба раніше отримувала більшість своєї нафти з Венесуели, але ці поставки припинилися після того, як США атакували країну та заарештували її лідера Ніколаса Мадуро на початку січня.

У вівторок російський танкер прибув у кубинський порт Матансас із 730 000 барелів нафти, що стало першим випадком за три місяці, коли нафтовий танкер досяг острова. Адміністрація президента Дональда Трампа дозволила танкеру Анатолій Колодкін пройти, незважаючи на діючу енергетичну блокаду США.

Прибуття судна привітали кубинці, зокрема міністр енергетики та гірничої промисловості Куби Вісенте де ла О Леві. Нестача пального посилила економічну кризу, що призвела до тривалих відключень електроенергії та серйозного дефіциту продуктів харчування та медикаментів.

Зазначається, що Куба виробляє лише близько 40% необхідного пального і залежить від імпорту для забезпечення енергомережі. За оцінками експертів, поставка може дати близько 180 000 барелів дизельного пального — достатньо для задоволення щоденних потреб Куби протягом 9–10 днів.

Президент США Дональд Трамп у неділю ввечері, 29 березня, заявив, що в нього "немає проблем" з тим, що російський нафтовий танкер біля узбережжя Куби доставляє допомогу на острів, який опинився у тяжкому становищі через нафтову блокаду США, і відкинув ідею про те, що дозвіл судну дістатися Куби допоможе главі кремля володимиру путіну.

Трамп і держсекретар США Марко Рубіо тиснули на зміни політики та управління Кубою, водночас обидві сторони визнали, що переговори тривають, оскільки економічна та енергетична кризи на острові поглиблюються.