Кошта предупредил о потере ЕС субъектности в случае передачи решений Трампу – Bloomberg

Президент Европейского совета Антониу Кошта предупредил лидеров ЕС, что блок может потерять свою субъектность, если будет передавать ключевые решения президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с вечерним обсуждением в четверг на Кипре, Кошта заявил европейским лидерам, что они не могут игнорировать факт: интересы США больше не полностью совпадают с интересами ЕС.

Он привел в качестве примеров разногласий между Вашингтоном и Брюсселем операцию США по задержанию тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, войну США и Израиля против Ирана, а также позицию Трампа по Украине.

Кошта подчеркнул, что ЕС должен организоваться и развивать автономный подход к защите собственных интересов.

Представитель его офиса не сразу ответил на запрос о комментарии.

Дополнение

Издание отмечает, что трансатлантические отношения ухудшились после возвращения Трампа к власти: США начали торговую войну с ЕС, угрожали аннексией Гренландии, являющейся автономной территорией Дании, и рассматривали возможность ослабления гарантий НАТО.

Администрация Трампа резко критиковала либеральную модель демократии в Европе. В своей стратегии национальной безопасности США заявили о намерении поддерживать "сопротивление нынешнему курсу Европы" в рамках стран ЕС, что многие расценили как поддержку ультраправых партий.

В документе также обвиняли европейских лидеров в цензуре и заявляли о "цивилизационном исчезновении" Европы из-за миграции и экономического спада.

Лидеры ЕС встретились на Кипре, где обсуждали последствия войны США и Ирана и ситуацию с энергорынками. Кошта подчеркнул важность открытия Ормузского пролива.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно заявила, что длительная блокировка пролива приведет к росту цен на энергию и замедлению экономики ЕС.

Хотя зависимость ЕС от энергии с Ближнего Востока ограничена, общая зависимость от импорта делает его уязвимым к ценовым шокам.

Страны ЕС имеют разные подходы к кризису, но соглашаются, что ситуация будет ухудшаться. Некоторые лидеры считают ее потенциально крупнейшим энергетическим кризисом в истории региона.

После начала войны США и Израиля против Ирана резко выросли цены на нефть из-за перебоев поставок, в частности через Ормузский пролив, что привело к значительному подорожанию энергоносителей в Европе.

