Кошта предупредил о потере ЕС субъектности в случае передачи решений Трампу – Bloomberg

12:57 • 1390 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
10:47 • 10033 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
10:18 • 17534 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
08:59 • 18566 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
07:40 • 41916 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
24 апреля, 06:40 • 21437 просмотра
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
23 апреля, 17:17 • 40140 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 56647 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
23 апреля, 15:48 • 44956 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Эксклюзив
23 апреля, 14:33 • 40539 просмотра
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Популярные новости
Подсанкционный супертанкер с иранской нефтью пытается прорваться через Ормузский пролив на фоне блокады24 апреля, 04:44 • 33024 просмотра
Российские дроны атаковали гражданское судно на пути в Одессу24 апреля, 05:18 • 40093 просмотра
Холодный воздух с севера несет похолодание и мокрый снег - прогноз погоды на сегодня24 апреля, 05:36 • 33411 просмотра
В Украине за неделю до мая решила вернуться зима - в ряде регионов заснежилоPhotoVideo24 апреля, 06:48 • 34161 просмотра
Эмоции против экспертиз: может ли фото с пациентом оправдать врача в судеPhoto09:46 • 26194 просмотра
публикации
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности12:00 • 8910 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос10:49 • 14289 просмотра
Эмоции против экспертиз: может ли фото с пациентом оправдать врача в судеPhoto09:46 • 26548 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы07:40 • 41906 просмотра
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 23 апреля, 11:23 • 59644 просмотра
Кошта предупредил о потере ЕС субъектности в случае передачи решений Трампу – Bloomberg

Антониу Кошта призвал лидеров ЕС к автономности из-за расхождения интересов с США. Блок опасается энергетического кризиса и давления со стороны Вашингтона.

Президент Европейского совета Антониу Кошта предупредил лидеров ЕС, что блок может потерять свою субъектность, если будет передавать ключевые решения президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По словам людей, знакомых с вечерним обсуждением в четверг на Кипре, Кошта заявил европейским лидерам, что они не могут игнорировать факт: интересы США больше не полностью совпадают с интересами ЕС.

Он привел в качестве примеров разногласий между Вашингтоном и Брюсселем операцию США по задержанию тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, войну США и Израиля против Ирана, а также позицию Трампа по Украине.

Кошта подчеркнул, что ЕС должен организоваться и развивать автономный подход к защите собственных интересов.

Представитель его офиса не сразу ответил на запрос о комментарии.

Издание отмечает, что трансатлантические отношения ухудшились после возвращения Трампа к власти: США начали торговую войну с ЕС, угрожали аннексией Гренландии, являющейся автономной территорией Дании, и рассматривали возможность ослабления гарантий НАТО.

Администрация Трампа резко критиковала либеральную модель демократии в Европе. В своей стратегии национальной безопасности США заявили о намерении поддерживать "сопротивление нынешнему курсу Европы" в рамках стран ЕС, что многие расценили как поддержку ультраправых партий.

В документе также обвиняли европейских лидеров в цензуре и заявляли о "цивилизационном исчезновении" Европы из-за миграции и экономического спада.

ЕС предупредил о риске срыва торгового соглашения с США из-за новых требований

Лидеры ЕС встретились на Кипре, где обсуждали последствия войны США и Ирана и ситуацию с энергорынками. Кошта подчеркнул важность открытия Ормузского пролива.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно заявила, что длительная блокировка пролива приведет к росту цен на энергию и замедлению экономики ЕС.

Хотя зависимость ЕС от энергии с Ближнего Востока ограничена, общая зависимость от импорта делает его уязвимым к ценовым шокам.

Страны ЕС имеют разные подходы к кризису, но соглашаются, что ситуация будет ухудшаться. Некоторые лидеры считают ее потенциально крупнейшим энергетическим кризисом в истории региона.

После начала войны США и Израиля против Ирана резко выросли цены на нефть из-за перебоев поставок, в частности через Ормузский пролив, что привело к значительному подорожанию энергоносителей в Европе.

ЕС сделал два важных шага для мира в Украине и готовится к следующему – старту переговоров о вступлении – Кошта

