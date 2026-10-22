Европа ищет переговорщика для переговоров с путиным - Politico

Европейские страны обсуждают возможность назначить переговорщика, который будет вести прямые переговоры с главой кремля владимиром путиным о мире в Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.

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"Среди европейских правительств растет осознание того, что им, возможно, вскоре придется выдвинуть кандидатуру для прямых переговоров с российским лидером владимиром путиным по поводу мирного соглашения для Украины. Главная проблема заключается в решении вопроса, кто должен взяться за такую опасную задачу", – пишет издание.

По информации издания, вопрос о прямых контактах с москвой вновь стал актуальным после визита в россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Он, как указано, обсуждал с путиным предложение провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского с целью достижения прекращения огня.

"путин игнорирует Европейский Союз как авторитет. Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, он не разговаривает с Кайей Каллас. Он перестал общаться с другими европейскими лидерами, включая Эммануэля Макрона", – заявил президент Чехии Петр Павел.

Также он добавил, что ЕС должен "определить лицо или группу людей, которые будут выступать от имени Европы. Не обязательно представителей ЕС или НАТО, а просто лидеров, которым другие предоставят мандат на переговоры".

"В последние дни Трамп разочаровал Украину и ее европейских союзников, разговаривая с путиным, игнорируя их позиции, и все более охотно становясь на сторону россии в почти пятилетней войне. Это вновь разожгло дебаты в Брюсселе и за его пределами о необходимости для Европы иметь собственную прямую связь с кремлем для защиты интересов региона и укрепления способности Украины противостоять одностороннему соглашению", – пишет издание.

"Хотя это и трудно принять, я считаю, что какой-то канал связи с путиным было бы неплохо иметь. Я не оптимистично настроен относительно того, что это чего-то значительного достигнет в краткосрочной перспективе, но иметь канал, который затем можно будет использовать, когда возникнет такая возможность, – это неплохо", — сказал Дэвид Лидингтон, научный сотрудник Royal United Services Institute в Лондоне.

Впрочем, дипломаты и чиновники расходятся во мнениях относительно того, кто лучше всего будет представлять Европу.

В то же время, по имеющейся информации, Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, ранее вела прямые переговоры с Дональдом Трампом по вопросам торговли. Офис президента Евросовета Антониу Кошты также налаживал канал связи с кремлем через свой офис.

"Верховный представитель ЕС Кая Каллас – еще один потенциальный игрок, выступающий от имени европейских интересов в целом", – пишет издание.

"Но брюссельский пузырь должен признать, что соглашение с путиным и Трампом не будет продиктовано протоколами ЕС", считает дипломат из страны Европейского Союза.

"Мы не можем появиться, когда двое или трое людей будут выступать от имени ЕС. Выбор того, кто в конечном итоге будет представлять ЕС, будет основываться на том, что принесет наибольшую пользу, а не на личной борьбе за власть или нарциссических предпочтениях", – сказал дипломат.

Напомним

Помощник путина заявил о готовности россии возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США в 10-х числах ноября. В петербурге также обсудили мир и экономические проекты.