Европа ищет переговорщика для переговоров с путиным - Politico

$45.030.0550.560.03
ukenru
10:57 • 4218 просмотра
ВАКС разрешил экс-министру Галущенко снять электронный браслет
Эксклюзив
10:04 • 19656 просмотра
Кабмин еще не определился с изменениями в правилах бронирования, но бизнес предупреждает о рисках для экономики и требует предсказуемости
Эксклюзив
09:36 • 20851 просмотра
Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?
08:17 • 25527 просмотра
"Эпицентр" на Почайной разрушен после удара рф баллистикой по Киеву - фоторепортажPhoto
07:17 • 26366 просмотра
"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел
22 октября, 05:36 • 24302 просмотра
рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством
22 октября, 04:39 • 35117 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
22 октября, 04:16 • 37448 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
22 октября, 03:38 • 29453 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
22 октября, 02:38 • 27356 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4.5м/с
75%
756мм
Популярные новости
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф22 октября, 02:06 • 41410 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем22 октября, 03:05 • 45147 просмотра
Под Москвой, предположительно, атакован арсенал хранения и восстановления военной техникиVideo22 октября, 04:29 • 15442 просмотра
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 29376 просмотра
Роберт Дауни-младший получил новую работу "в стиле Тони Старка"PhotoVideo09:20 • 12429 просмотра
публикации
Кабмин еще не определился с изменениями в правилах бронирования, но бизнес предупреждает о рисках для экономики и требует предсказуемости
Эксклюзив
10:04 • 19679 просмотра
Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?
Эксклюзив
09:36 • 20866 просмотра
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 56048 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 60339 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 67173 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Стив Уиткофф
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Калифорния
Южный мост (Киев)
Иран
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрид поделилась редкими новостями о детях после развода11:33 • 1090 просмотра
Роберт Дауни-младший получил новую работу "в стиле Тони Старка"PhotoVideo09:20 • 12539 просмотра
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 29504 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем22 октября, 03:05 • 45254 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф22 октября, 02:06 • 41516 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Шахед-136
Сериал
9К720 Искандер

Европа ищет переговорщика для переговоров с путиным - Politico

Киев • УНН

 • 2084 просмотра

Европейские правительства обсуждают кандидатуру переговорщика для переговоров с путиным о мире в Украине. Среди возможных представителей — лидеры ЕС.

Европа ищет переговорщика для переговоров с путиным - Politico

Европейские страны обсуждают возможность назначить переговорщика, который будет вести прямые переговоры с главой кремля владимиром путиным о мире в Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.

Детали

"Среди европейских правительств растет осознание того, что им, возможно, вскоре придется выдвинуть кандидатуру для прямых переговоров с российским лидером владимиром путиным по поводу мирного соглашения для Украины. Главная проблема заключается в решении вопроса, кто должен взяться за такую опасную задачу", – пишет издание.

По информации издания, вопрос о прямых контактах с москвой вновь стал актуальным после визита в россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Он, как указано, обсуждал с путиным предложение провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского с целью достижения прекращения огня.

"путин игнорирует Европейский Союз как авторитет. Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, он не разговаривает с Кайей Каллас. Он перестал общаться с другими европейскими лидерами, включая Эммануэля Макрона", – заявил президент Чехии Петр Павел.

Также он добавил, что ЕС должен "определить лицо или группу людей, которые будут выступать от имени Европы. Не обязательно представителей ЕС или НАТО, а просто лидеров, которым другие предоставят мандат на переговоры".

"В последние дни Трамп разочаровал Украину и ее европейских союзников, разговаривая с путиным, игнорируя их позиции, и все более охотно становясь на сторону россии в почти пятилетней войне. Это вновь разожгло дебаты в Брюсселе и за его пределами о необходимости для Европы иметь собственную прямую связь с кремлем для защиты интересов региона и укрепления способности Украины противостоять одностороннему соглашению", – пишет издание.

"Хотя это и трудно принять, я считаю, что какой-то канал связи с путиным было бы неплохо иметь. Я не оптимистично настроен относительно того, что это чего-то значительного достигнет в краткосрочной перспективе, но иметь канал, который затем можно будет использовать, когда возникнет такая возможность, – это неплохо", — сказал Дэвид Лидингтон, научный сотрудник Royal United Services Institute в Лондоне.

Впрочем, дипломаты и чиновники расходятся во мнениях относительно того, кто лучше всего будет представлять Европу.

В то же время, по имеющейся информации, Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, ранее вела прямые переговоры с Дональдом Трампом по вопросам торговли. Офис президента Евросовета Антониу Кошты также налаживал канал связи с кремлем через свой офис.

"Верховный представитель ЕС Кая Каллас – еще один потенциальный игрок, выступающий от имени европейских интересов в целом", – пишет издание.

"Но брюссельский пузырь должен признать, что соглашение с путиным и Трампом не будет продиктовано протоколами ЕС", считает дипломат из страны Европейского Союза.

"Мы не можем появиться, когда двое или трое людей будут выступать от имени ЕС. Выбор того, кто в конечном итоге будет представлять ЕС, будет основываться на том, что принесет наибольшую пользу, а не на личной борьбе за власть или нарциссических предпочтениях", – сказал дипломат.

Напомним

Помощник путина заявил о готовности россии возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США в 10-х числах ноября. В петербурге также обсудили мир и экономические проекты.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Антониу Кошта
Петр Павел
Кайя Каллас
Европейская комиссия
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Лондон