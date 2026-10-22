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Європа шукає перемовника для переговорів із путіним - Politico

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

Європейські уряди обговорюють кандидатуру перемовника для переговорів із путіним про мир в Україні. Серед можливих представників — лідери ЄС.

Європа шукає перемовника для переговорів із путіним - Politico

Європейські країни обговорюють можливість призначити перемовника, який вестиме прямі переговори з главою кремля володимиром путіним про мир в Україні. Про це повідомляє Politiсo з посиланням на європейських посадовців, передає УНН.

Деталі

"Серед європейських урядів дедалі більше усвідомлення того, що їм, можливо, незабаром доведеться висунути кандидатуру кандидата на прямі переговори з російським лідером володимиром путіним щодо мирної угоди для України. Головна проблема полягає у вирішенні питання, хто має взятися за таке небезпечне завдання", – пише видання.

За інформацію видання, питання про прямі контакти з москвою знову стало актуальним після візиту до росії спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Він, як вказано, обговорював із путіним пропозицію провести тристоронній саміт за участю Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського з метою досягнення припинення вогню.

"путін ігнорує Європейський Союз як авторитет. Він не хоче розмовляти з Урсулою фон дер Ляєн, він не розмовляє з Каєю Каллас. Він перестав спілкуватися з іншими європейськими лідерами, включаючи Еммануеля Макрона", – заявив президент Чехії Петр Павел.

Також він додав, що ЄС має "визначити особу або групу людей, які виступатимуть від імені Європи. Не обов’язково представників ЄС чи НАТО, а просто лідерів, яким інші нададуть мандат на переговори".

"Останніми днями Трамп розчарував Україну та її європейських союзників, розмовляючи з путіним поверх їхніх поглядів та дедалі більше охоче ставши на бік росії у майже п'ятирічній війні. Це знову розпалило дебати в Брюсселі та за його межами щодо необхідності для Європи мати власний прямий зв'язок з кремлем для захисту інтересів регіону та зміцнення здатності України протистояти однобокій угоді", – пише видання.

"Хоча це й застрягає в горлі, я вважаю, що якийсь канал зв’язку з путіним було б непогано мати. Я не оптимістично налаштований щодо того, що це чогось значного досягне в короткостроковій перспективі, але мати канал, який потім можна використовувати, коли виникне така можливість, - це непогано", — сказав Девід Лідінгтон, видатний науковий співробітник Royal United Services Institute у Лондоні.

Утім, дипломати та чиновники розходяться в думках щодо того, хто найкраще представлятиме Європу.

Водночас, за наявною інформацією, Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, раніше вела прямі переговори з Дональдом Трампом щодо торгівлі. Офіс президента Євроради Антоніу Кошти також налагоджував канал зв’язку з кремлем через свій офіс.

"Верховний представник ЄС Кая Каллас - ще один потенційний гравець, який виступає від імені європейських інтересів загалом", – пише видання.

"Але брюссельська бульбашка має визнати, що угода з путіним і Трампом не буде продиктована протоколами ЄС", на думку дипломата з країни Європейського Союзу.

"Ми не можемо з’явитися, коли двоє чи троє людей виступатимуть від імені ЄС. Вибір того, хто зрештою представлятиме ЄС, буде базуватися на тому, що принесе найбільшу користь, а не на особистій боротьбі за владу чи нарцисичних уподобаннях", – сказав дипломат.

Нагадаємо

Помічник путіна заявив про готовність росії відновити тристоронні переговори з Україною та США в 10-х числах листопада. У петербурзі також обговорили мир і економічні проєкти.

Алла Кіосак

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