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Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Киев • УНН

 • 5468 просмотра

ЕС сохранит энергетические санкции против россии до прекращения войны против Украины. Фон дер Ляйен назвала москву ненадёжным поставщиком.

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Европейский Союз не будет отменять энергетические санкции против рф, пока россия не прекратит войну. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Европарламенте 21 октября, пишет УНН.

Позвольте мне чётко заявить о наших санкциях против россии, в частности в энергетической сфере. Мы ввели энергетические санкции против россии из-за её агрессивной войны против Украины. Эти санкции будут действовать, пока россия не прекратит войну

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Более того, продолжила она, "именно россия прекратила поставки газа в Европу".

"россия не является надёжным поставщиком энергоносителей. Потому что она предпочитает использовать энергетическую зависимость как оружие — шантажировать других. Это урок, который Европа никогда не забудет", — отметила глава Еврокомиссии.

Напомним

19 октября в Еврокомиссии уже заявляли, что Европейский Союз придерживается позиции не отменять никакие санкции, пока россия не остановит войну. Так там прокомментировали сообщения о том, что администрация Трампа предложила Европе возобновить закупки российского газа в рамках потенциального мирного урегулирования в Украине.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономикаПолитикаНовости Мира
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Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Урсула фон дер Ляйен
Украина