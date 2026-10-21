Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии
Киев • УНН
ЕС сохранит энергетические санкции против россии до прекращения войны против Украины. Фон дер Ляйен назвала москву ненадёжным поставщиком.
Европейский Союз не будет отменять энергетические санкции против рф, пока россия не прекратит войну. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Европарламенте 21 октября, пишет УНН.
Позвольте мне чётко заявить о наших санкциях против россии, в частности в энергетической сфере. Мы ввели энергетические санкции против россии из-за её агрессивной войны против Украины. Эти санкции будут действовать, пока россия не прекратит войну
Более того, продолжила она, "именно россия прекратила поставки газа в Европу".
"россия не является надёжным поставщиком энергоносителей. Потому что она предпочитает использовать энергетическую зависимость как оружие — шантажировать других. Это урок, который Европа никогда не забудет", — отметила глава Еврокомиссии.
Напомним
19 октября в Еврокомиссии уже заявляли, что Европейский Союз придерживается позиции не отменять никакие санкции, пока россия не остановит войну. Так там прокомментировали сообщения о том, что администрация Трампа предложила Европе возобновить закупки российского газа в рамках потенциального мирного урегулирования в Украине.