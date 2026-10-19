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ЄС не скасує жодні санкції проти рф до припинення росією війни - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 5470 перегляди

Єврокомісія заявила, що санкції проти росії не скасують до завершення війни.

ЄС не скасує жодні санкції проти рф до припинення росією війни - Єврокомісія

Європейський Союз дотримується позиції, що не скасовуватиме жодних санкцій, доки росія не зупинить війну. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу 19 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Важливо нагадати висновки Європейської Ради, які відобразили точку зору, що Європейська Рада шкодує про попереднє рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції на російське дизельне паливо, які стосувалися дизельного палива", - прокоментувала Піньйо повідомлення, що адміністрація Трампа запропонувала Європі відновити закупівлі російського газу в межах потенційного мирного врегулювання в Україні, чи обговорювалося це з європейськими чиновниками і чи відкидає Єврокомісія повернення до імпорту російського газу.

Зі свого боку, ми зберігаємо свою позицію. І знову ж таки, президент фон дер Ляєн чітко заявила минулого тижня, прямуючи на засідання Європейської Ради, коли повторила, що ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки росія не зупинить війну, і це було дано дуже чітко зрозуміти, і ми віримо, як також нагадала президент фон дер Ляєн, що насправді скоординовані дії по обидва боки Атлантики щодо санкцій можуть змінити ситуацію у припиненні цієї війни

- наголосила речниця Єврокомісії.

Трамп пропонує Україні відновити транзит газу рф до Європи в рамках "мирної угоди" - NYT18.10.26, 03:53 • 24573 перегляди

Юлія Шрамко

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