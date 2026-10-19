ЄС не скасує жодні санкції проти рф до припинення росією війни - Єврокомісія

Європейський Союз дотримується позиції, що не скасовуватиме жодних санкцій, доки росія не зупинить війну. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу 19 жовтня, пише УНН.

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"Важливо нагадати висновки Європейської Ради, які відобразили точку зору, що Європейська Рада шкодує про попереднє рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції на російське дизельне паливо, які стосувалися дизельного палива", - прокоментувала Піньйо повідомлення, що адміністрація Трампа запропонувала Європі відновити закупівлі російського газу в межах потенційного мирного врегулювання в Україні, чи обговорювалося це з європейськими чиновниками і чи відкидає Єврокомісія повернення до імпорту російського газу.

Зі свого боку, ми зберігаємо свою позицію. І знову ж таки, президент фон дер Ляєн чітко заявила минулого тижня, прямуючи на засідання Європейської Ради, коли повторила, що ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки росія не зупинить війну, і це було дано дуже чітко зрозуміти, і ми віримо, як також нагадала президент фон дер Ляєн, що насправді скоординовані дії по обидва боки Атлантики щодо санкцій можуть змінити ситуацію у припиненні цієї війни - наголосила речниця Єврокомісії.

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