ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
Киев • УНН
Еврокомиссия заявила, что санкции против россии не будут отменены до окончания войны.
Европейский Союз придерживается позиции, что не будет отменять никакие санкции, пока россия не прекратит войну. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга 19 октября, пишет УНН.
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"Важно напомнить выводы Европейского совета, которые отразили точку зрения о том, что Европейский совет сожалеет о предыдущем решении Соединённых Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива, которые касались дизельного топлива", — прокомментировала Пиньо сообщения о том, что администрация Трампа предложила Европе возобновить закупки российского газа в рамках потенциального мирного урегулирования в Украине, обсуждалось ли это с европейскими чиновниками и отвергает ли Еврокомиссия возвращение к импорту российского газа.
Со своей стороны, мы сохраняем свою позицию. И снова же, президент фон дер Ляйен чётко заявила на прошлой неделе, направляясь на заседание Европейского совета, когда повторила, что мы не будем отменять никакие санкции, пока россия не прекратит войну, и это было предельно ясно заявлено, и мы верим, как также напомнила президент фон дер Ляйен, что действительно скоординированные действия по обе стороны Атлантики в отношении санкций могут изменить ситуацию в прекращении этой войны
Трамп предлагает Украине восстановить транзит газа из РФ в Европу в рамках «мирного соглашения» — NYT18.10.26, 03:53 • 24566 просмотров