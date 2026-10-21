Фон дер Ляєн: ЄС не скасує енергетичні санкції проти росії
Київ • УНН
ЄС збереже енергетичні санкції проти росії до припинення війни проти України. Фон дер Ляєн назвала москву ненадійним постачальником.
Європейський Союз не скасовуватиме енергетичні санкції проти рф, доки росія не припинить війну. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у промові в Європарламенті 21 жовтня, пише УНН.
Дозвольте мені чітко заявити про наші санкції проти росії, зокрема щодо енергетики. Ми запровадили енергетичні санкції проти росії через її агресивну війну проти України. Ці санкції діятимуть, доки росія не припинить війну
Понад те, вела далі вона, "саме росія припинила постачання газу до Європи".
"росія не є надійним постачальником енергоносіїв. Тому що вона воліє використовувати енергетичну залежність як зброю – шантажувати інших. Це урок, який Європа ніколи не забуде", - зауважила голова Єврокомісії.
Нагадаємо
19 жовтня у Єврокомісії вже заявляли, що Європейський Союз дотримується позиції щодо нескасування жодних санкцій, доки росія не зупинить війну. Так там прокоментували повідомлення, що адміністрація Трампа запропонувала Європі відновити закупівлі російського газу в межах потенційного мирного врегулювання в Україні.