росіяни обстріляли Куп’янщину: є поранені та руйнування

російська армія 16 березня атакувала Куп’янський район у Харківській області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Про це інформує УНН із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію (ОВА) та обласну прокуратуру.

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Зазначається, що у неділю, 16 березня приблизно о 15:40 російські війська завдавали удару по Куп’янську.

Близько 15:40 російські війська завдали удару Куп'янську. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок - йдеться у дописі Харківської ОВА.

За інформацією міської влади, ще одного удару по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік зазнав поранень. Від госпіталізації відмовився.

За даними прокуратури, російська армія атакувала місто ФАБ-500 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК) - аеродинамічним комплектом, що приєднується до вільнопадних авіабомб і перетворює їх на керовані авіабомби.

Крім того, війська рф обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району.

Постраждали троє людей — дві жінки віком 75 та 55 років, а також 65-річний чоловік - повідомили в прокуратурі.

Під атакою опинились житлові будинки та господарчі приміщення.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину - ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.

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