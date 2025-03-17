росіяни обстріляли Куп’янщину: є поранені та руйнування
Київ • УНН
16 березня російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
російська армія 16 березня атакувала Куп’янський район у Харківській області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Про це інформує УНН із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію (ОВА) та обласну прокуратуру.
Деталі
Зазначається, що у неділю, 16 березня приблизно о 15:40 російські війська завдавали удару по Куп’янську.
Близько 15:40 російські війська завдали удару Куп'янську. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок
За інформацією міської влади, ще одного удару по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік зазнав поранень. Від госпіталізації відмовився.
За даними прокуратури, російська армія атакувала місто ФАБ-500 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК) - аеродинамічним комплектом, що приєднується до вільнопадних авіабомб і перетворює їх на керовані авіабомби.
Крім того, війська рф обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району.
Постраждали троє людей — дві жінки віком 75 та 55 років, а також 65-річний чоловік
Під атакою опинились житлові будинки та господарчі приміщення.
Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину - ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
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Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.
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